La coalición del expresidente prorruso Rumen Radev gana las elecciones legislativas en Bulgaria, según sondeos

La coalición del expresidente prorruso y euroescéptico Rumen Radev ha ganado las elecciones legislativas en Bulgaria con hasta el 39% de los votos, según los primeros sondeos a pie de urna.

Según la encuesta de la agencia Alpha Research, Bulgaria Progresista, la formación creada por Radev después de dimitir como jefe de Estado en enero, habría obtenido el 37,5% de los votos, mientras que la empresa demoscópica Trend le da incluso el 39,2%, en ambos casos supone una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario.

Radev, un antiguo general, ha atraído a un electorado desencantado con la política con un lenguaje contra la corrupción y contra la crisis económica en el país más pobre de la Unión Europea (UE), que ha tenido siete primeros ministros diferentes en los últimos cinco años.

"Esperábamos ganar, era lo normal y natural. Teníamos grandes esperanzas y grandes expectativas, por lo que la responsabilidad es grande", ha dicho Radev tras conocer los sondeos después del cierre de los colegios electorales.

El partido de Borisov, en segundo lugar En segundo lugar queda el partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), liderado por el tres veces primer ministro Boiko Borisov, con alrededor del 16% de los votos. La coalición europeísta de corte liberal Continuemos el Cambio- Bulgaria Democrática (PP-DB) lograría hasta el 14,3%, mientras que la formación DPS-Nuevo Comienzo, liderada por un empresario sancionado por EE.UU. y Reino Unido por corrupción, sumaría hasta el 8,4%. También entraría en el Parlamento la formación ultranacionalista y prorrusa Resurrección, con hasta el 5%, que ha experimentado una caída notable desde el 13% logrado en las pasadas elecciones de octubre de 2024 y que se atribuye a un trasvase de votantes a Radev. La última formación con presencia parlamentaria sería el Partido Socialista (BSP), heredera de la formación comunista que dirigió el país en el pasado régimen, con hasta el 4,2%.