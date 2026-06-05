El tiempo en España el fin de semana del 5 de junio: caída térmica en el este con lluvias fuertes en Cataluña

La entrada de una masa húmeda deja este viernes tormentas en Cataluña, precipitaciones fuertes en Valencia y Alicante, y un notable descenso de las temperaturas máximas en el este peninsular.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, hay tres comunidades en alerta amarilla: Cataluña, por lluvias, tormentas y fenómenos costeros; y Canarias e Islas Baleares, por fuertes vientos en el mar y oleaje.

Se prevén, asimismo, cielos nubosos o cubiertos en Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Cataluña y Baleares, nubosidad de evolución en montañas del centro y del este de la Península, así como bancos de niebla en el norte del país.

Se esperan chubascos y tormentas a primera hora en el litoral catalán y precipitaciones ocasionales en el resto de la región; también se registrarán precipitaciones débiles en el Cantábrico y Galicia, y chubascos en el sistema Ibérico oriental.

Fuertes vientos en Baleares En cuanto a las temperaturas máximas, caerán en el Mediterráneo, el tercio oriental peninsular y el norte de Baleares, mientras que subirán en el cuadrante noroeste y en el centro norte del país. Las mínimas también descenderán en toda la Península. El viento tendrá intervalos fuertes en Baleares y la fachada oriental peninsular; soplará moderado en el golfo de Cádiz, el Estrecho, mar de Alborán y Cantábrico; y será flojo en el resto. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, con probables precipitaciones débiles en las montañosas. Las temperaturas máximas descienden y soplará viento fuerte con rachas muy fuertes.

El sábado suben las temperaturas De cara al sábado, la situación será de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y el área cantábrica, el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles avanzando de oeste a este, tendiendo a poco nuboso en Galicia. Asimismo, se prevén intervalos de nubes bajas en regiones del tercio este peninsular, Estrecho y Alborán, así como en el norte de las islas Canarias a primeras y últimas horas, y por la tarde de nubes de evolución en montañas del este, con chubascos y tormentas en ocasiones en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, notablemente en interiores de la Comunidad Valenciana, y exceptuando Alborán y el Cantábrico, donde descenderán. Las mínimas también aumentarán en la Península, exceptuando en cuadrante sureste y la fachada oriental con pocos cambios; igualmente sin cambios en las islas.