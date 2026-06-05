Un juez federal anula la política migratoria de Trump que pausó las solicitudes de asilo de personas de 39 países

Un juez federal de Rhode Island ha anulado este viernes por "ilegales" las políticas migratorias de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que pausaron hace seis meses los procesos migratorios —permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía— y las solicitudes de asilo de personas de 39 países.

En un texto de más de 100 páginas, el juez John McConell Jr. —designado por el presidente demócrata Barack Obama— ha señalado que esas políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) dejaron a "incontables inmigrantes que vivían en EE.UU. en un limbo legal indeterminado", y que son "contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas".

El USCIS adoptó esas políticas como parte de una intensificación de la represión migratoria que Trump llevó a cabo tras el tiroteo del pasado noviembre en Washington contra dos miembros de la Guardia Nacional, que dejó una agente muerta y otra herida. Según los fiscales, el ataque fue perpetrado por un inmigrante afgano.

Tras ese incidente, Trump prometió "suspender permanentemente la inmigración procedente de todos los países del Tercer Mundo" y amplió la lista de países sujetos a prohibiciones de viaje totales o parciales bajo su administración a 39.

McConell ha señalado que la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración ejerce una autoridad de la que carecen y "justifica sus acciones con preocupaciones 'de seguridad nacional' meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones".

La agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les ha impedido "recibir decisiones finales" sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia y ciudadanía.

El juez ha señalado que la pausa del USCIS "no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento", y ha declarado que la agencia "violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas" por las que se rige.

"Este fallo reafirma un principio básico: el Gobierno federal no puede cerrar las vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su origen", ha dicho la directora del grupo liberal Democracy Forward, Skye Perryman, que representa a los demandantes.

El pasado marzo, una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes y sindicatos interpusieron una demanda para impugnar las políticas adoptadas por el USCIS, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).