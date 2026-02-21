Las inhumanas condiciones de los menores migrantes del centro de Dilley, Texas: "Están destruyendo nuestros sueños"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presumido durante meses de sus redadas en busca de migrantes sin papeles, pero el Gobierno no ha mostrado a dónde lleva a las familias o a los niños.

Para eso hay que adentrarse en el paisaje desértico del estado de Texas y mirar a unos barracones protegidos por vallas. Ahí, inaccesible a las cámaras, está el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas de Dilley, que alberga a cientos de niños que carecen de los cuidados adecuados.

El pequeño de 5 años Liam Conejo permaneció allí durante varios días, tras ser detenido junto a su padre por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.

"Todos tienen siempre gripe, tos, es un lugar en el que todos enferman", nos cuenta la abogada Amanda Aguilar, quien representa a varias familias.

Entre los migrantes que defiende Aguilar se encuentra un niño que tenía 3 años cuando lo arrestaron junto a su madre. "Cuando hablé con él me decía '¿por qué estoy en esta casa fea, en esta casa de la policía? Quiero que mi papa venga a salvarme'", señala Aguilar.

Hay muchos casos de menores que no reciben la atención que necesitan. A uno no le trataban su infección de oído, otro tenía un problema de visión y la iba perdiendo cada día que pasaba sin ver al especialista. Un niño de 5 años ha dibujado a su familia entre rejas, mientras su hermana mayor escribe: "¿Por qué nos pasa esto? Están destruyendo nuestros sueños".