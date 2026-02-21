Las inhumanas condiciones de los menores migrantes del centro de Dilley, Texas: "Están destruyendo nuestros sueños"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presumido durante meses de sus redadas en busca de migrantes sin papeles, pero el Gobierno no ha mostrado a dónde lleva a las familias o a los niños.
Para eso hay que adentrarse en el paisaje desértico del estado de Texas y mirar a unos barracones protegidos por vallas. Ahí, inaccesible a las cámaras, está el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas de Dilley, que alberga a cientos de niños que carecen de los cuidados adecuados.
El pequeño de 5 años Liam Conejo permaneció allí durante varios días, tras ser detenido junto a su padre por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.
"Todos tienen siempre gripe, tos, es un lugar en el que todos enferman", nos cuenta la abogada Amanda Aguilar, quien representa a varias familias.
Entre los migrantes que defiende Aguilar se encuentra un niño que tenía 3 años cuando lo arrestaron junto a su madre. "Cuando hablé con él me decía '¿por qué estoy en esta casa fea, en esta casa de la policía? Quiero que mi papa venga a salvarme'", señala Aguilar.
Hay muchos casos de menores que no reciben la atención que necesitan. A uno no le trataban su infección de oído, otro tenía un problema de visión y la iba perdiendo cada día que pasaba sin ver al especialista. Un niño de 5 años ha dibujado a su familia entre rejas, mientras su hermana mayor escribe: "¿Por qué nos pasa esto? Están destruyendo nuestros sueños".
Muchas familias llevaban años viviendo en Estados Unidos
Muchas familias huyeron de la violencia en sus países, llevaban años viviendo en Estados Unidos. "Casi todos tienen permiso de trabajo, licencia para conducir, los niños estaban en la escuela", explica Amanda Aguilar.
Muchos de ellos estaban en pleno proceso para conseguir asilo. "No es justo robar un año de escuela de los niños", lamenta Aguilar.
Algunos han logrado salir bajo fianza, pero otros muchos siguen aquí. En campaña, Trump prometió que arrestaría y deportaría a más migrantes que nunca y eso incluye a los niños de Dilley.