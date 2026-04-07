El ICE arresta a la esposa de un militar estadounidense pocos días después de casarse

Un soldado estadounidense y su esposa se disponían a iniciar su vida como recién casados, pero sus planes se han visto interrumpidos cuando agentes de Inmigración han llegado a la base militar en Luisiana, donde la pareja realizaba los trámites para que ella pudiera mudarse con él, y han arrestado a la joven de 22 años, quien ahora enfrenta la deportación.

Annie Ramos, estudiante universitaria de bioquímica sin antecedentes penales, fue trasladada a Estados Unidos de pequeña desde Honduras y se acababa de casar con el sargento Matthew Blank, de 23 años. El pasado fin de semana fueron separados por los agentes de inmigración cuando intentaban completar los trámites que le permitirían a ella mudarse a la base, según relata el diario The New York Times.

Indica además que Blank, quien lleva más de cinco años en el Ejército, está asignado a una brigada en Fort Polk, Luisiana, que comenzará su entrenamiento a finales de mes de cara a su despliegue.

Beneficios como cónyuge de un militar "Nuestro plan era ir en coche hasta allí, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge de militar. Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron", ha señalado el soldado al Times. El Gobierno de Trump reduce la presencia del ICE en Minesota y da por "concluida" la operación Antes de que se casaran a finales de marzo en Houston (Texas), donde ella creció, la pareja había contratado a un abogado para iniciar el proceso que otorgaría a Ramos su residencia legal, conocida como "tarjeta verde". El diario destaca que según expertos, inmigrantes con una orden de deportación al momento de casarse con un ciudadano, -a menudo emitida cuando eran niños- no suelen ser detenidos y pueden regularizar su estatus migratorio.

Riesgo de ser deportada Sin embargo, Ramos está ahora en el centro de detención Basile en Luisiana con otras mujeres que serán deportadas, después de que personal de la base llamara al Departamento de Seguridad Nacional tras conocer que no tenía tarjeta de residencia. 01.27 min Los tácticas de los agentes del ICE: detener a los migrantes que acuden a centros de ayuda para conseguir asilo Cuando Ramos tenía 22 meses fue emitida una orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia en el tribunal de inmigración. Según la abogada de inmigración Margaret Stock, teniente coronel retirada de la Reserva del Ejército y autora del libro Derecho de inmigración y las fuerzas armadas, Ramos no habría sido detenida de no ser por la política agresiva de arrestos y deportaciones impulsada por la Administración del presidente Donald Trump. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. GETTY / Douglas Rissing Stock ha indicado además al diario que previo a la política migratoria de Trump, los militares habrían permitido a Ramos obtener su identificación militar y les habrían recordado que presentaran sus documentos de inmigración.