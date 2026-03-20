México exige una investigación tras la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE en Florida

El Gobierno de México ha condenado la muerte de un ciudadano mexicano de 19 años mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Florida, y ha exigido una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el joven —identificado por ICE como Royer Pérez-Jiménez— se encontraba detenido en el Glades County Detention Center, una instalación gestionada por el condado y utilizada por ICE para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios. El suceso tuvo lugar el 16 de marzo, cuando un agente penitenciario encontró al joven inconsciente en su celda a las 2:34 de la madrugada. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal del centro y los servicios de emergencia, fue declarado muerto a las 2:51 horas.

Las autoridades estadounidenses han señalado que se trata de un “presunto suicidio”, aunque la causa oficial continúa bajo investigación. ICE detalló que el joven había sido arrestado en enero por cargos de fraude por suplantación y resistencia a la autoridad, y que se encontraba bajo custodia migratoria desde febrero. Durante su ingreso en el centro, afirmó no presentar problemas de salud mental y respondió negativamente a todas las preguntas del protocolo de prevención de suicidios.

Reacción del Gobierno mexicano La Cancillería mexicana calificó el fallecimiento como “inaceptable” y anunció que utilizará todas las vías diplomáticas y legales disponibles para acompañar a la familia y exigir responsabilidades. El Consulado General de México en Miami activó de inmediato el protocolo consular, visitó el centro de detención y solicitó formalmente los informes y documentación necesarios para esclarecer los hechos. El Gobierno mexicano insistió en la necesidad de establecer garantías de no repetición y recordó que, entre enero y octubre de 2025, diez ciudadanos mexicanos murieron bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios. 01.27 min Los tácticas de los agentes del ICE: detener a los migrantes que acuden a centros de ayuda para conseguir asilo