Un informe forense califica de "homicidio" la muerte de un detenido cubano en el centro del ICE en Texas

Un informe forense difundido este miércoles ha determinado que la muerte de Geraldo Lunas Campos, un cubano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la instalación Camp East Montana, fue un homicidio, de acuerdo con medios estadounidenses.

La autopsia ha indicado que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello, pecho y rodillas, compatibles con fuerza física, y que el fallecimiento se produjo por asfixia causada por compresión del torso y el cuello. Testigos han señalado que Lunas Campos estaba esposado mientras varios guardias lo sujetaban durante el incidente.

El ICE ha afirmado que el detenido se encontraba en estado de angustia tras un intento de suicidio y que el personal intervino de inmediato para evitar que se quitara la vida. La agencia ha asegurado que Lunas Campos se resistió mientras los agentes trataban de contenerlo, aunque activistas y familiares cuestionan las condiciones de restricción aplicadas en la instalación.