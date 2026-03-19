Un juez desestima la solicitud de asilo de un niño detenido durante una redada migratoria en Minneapolis

Un juez de inmigración estadounidense ha desestimado la solicitud de asilo de un niño de 5 años detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una redada migratoria en Minneapolis a finales de enero pasado. La decisión abre la puerta a la deportación del menor y su familia, que ya ha adelantado que apelará la medida.

Según informa la agencia Reuters, el juez John Burns ha decidido desestimar las solicitudes de asilo del menor y su familia, de origen ecuatoriano. La abogada Danielle Molliver, que representa a la familia, ha declarado a la emisora Minnesota Public que la decisión va a ser apelada.

"El anuncio de que un juez de inmigración ha desestimado las solicitudes de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos es desgarrador. Entendemos que esta decisión será apelada y mantenemos la esperanza de un resultado positivo", ha afirmado el distrito escolar de Columbia Heights, cerca de Minneapolis, donde estudia Liam.

01.35 min El miedo se instala en Minneapolis tras las redadas contra migrantes

El menor fue detenido a finales de enero junto a su padre cuando regresaban a su casa tras salir de la escuela. Un agente de ICE llevó al niño hasta la puerta de su hogar y le pidió que llamara. Allí estaba su madre, embarazada, que miraba por la ventana lo que ocurría. Su esposo le gritó desde la calle que no abriera, de acuerdo con Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar local, que pasaba por el lugar en ese momento. El niño y su padre fueron trasladados a un centro de detención de Texas, donde estuvieron diez días, antes de ser liberados y regresar a casa.

El caso alcanzó una fuerte repercusión nacional e internacional. Cuando el niño fue detenido, llevaba un gorro azul de conejo y una mochila de Spiderman por los que preguntaba mientras estuvo en el centro.

Esta situación se dio como parte del operativo de deportaciones masivas del Gobierno del presidente, Donald Trump, por el que se desplegó a unos 3.000 agentes de inmigración armados para deportar a migrantes en Minnesota. Una política que generó gran controversia, sobre todo tras la muerte en Minneapolis, por disparos policiales, de dos ciudadanos estadounidenses que habían salido a protestar.

En esas fechas se informó de otras detenciones de menores.

La liberación de padre e hijo se dio tras una orden emitida la víspera por el juez federal Fred Biery. El magistrado señaló que el caso tenía "su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños"

En su fallo, el juez de Texas señaló además que el niño y su padre podrían enfrentar deportación debido al "arcaico" sistema de inmigración, pero "ese resultado debería ocurrir a través de una política más ordenada y humana que la actual".

"En primer lugar, la decisión no se emitió hoy. Hoy es el día en que proporcionamos la información al público", ha dicho Paschal Nwokocha, abogado de inmigración que trabaja con la familia del niño, según ha publicado este jueves CBS News.

"Hace unas semanas, un juez de inmigración de Nueva York emitió una decisión para desestimar su solicitud de asilo y ordenar su expulsión de Estados Unidos. Y desde que se emitió esa decisión, tuvimos que presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, que la presentó y está pendiente ante la junta. Así que, mientras el caso está pendiente ante la junta, la familia puede permanecer en Estados Unidos hasta que se resuelva la apelación", ha agregado el letrado, que recalcó que se desconoce cuánto tiempo demorará esa decisión.

Nwokocha ha indicado que el problema radica en que la familia no ha tenido la oportunidad de "contar su historia ante un juez de inmigración".

"El juez desestimó el caso sin que pudieran presentar sus argumentos ante el tribunal", ha recalcado.

01.35 min RTVE, en el centro de detención del ICE en Dilley, Texas

A mediados de febrero, obligada a rebajar la presión mediática, la Administración Trump reveló su decisión de reducir la presencia de los agentes en Minnesota y dio por concluida la operación, que además de las dos muertes tuvo como saldo 4.000 arrestos, incluidos menores.