Visita del papa León XIV a Madrid, en directo hoy en vídeo: el pontífice aterrizará en España a las 10:30
- Tras cumplir un año de pontificado, el Santo Padre ha decidido emprender un viaje por nuestro país
- Sigue en directo la visita del Papa León XIV a España en RTVE Play
Bienvenidos a la retransmisión, minuto a minuto, de la visita del papa León XIV a España, que se inicia este sábado 6 de junio con la llegada del pontífice a Madrid. Tras cumplir un año de pontificado a principios de mayo, el Santo Padre ha decidido emprender un viaje por España para visitar distintos puntos de interés, y que le llevará, por este orden, a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.
Su primera parada es la capital española, donde permanecerá durante cuatro días y hasta donde se desplazarán miles de peregrinos. La llegada del avión del papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas esta prevista a las 10:30 horas. Este es la agenda prevista para hoy:
- 10:30 horas: llegada del papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
- 11:30 horas: ceremonia de bienvenida del papa en el Palacio Real de Madrid.
- 12:00 horas: visita de cortesía a los reyes de España.
- 12:30 horas: primer discurso oficial en España ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.
- 18:00 horas : visita a los operadores y asistidos del Proyecto Social "CEDIA 24 HORAS" de Cáritas Diocesana de Madrid.
- 20:30 horas: el papa presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes en Madrid en la Plaza de Lima.
Visita del Papa a Madrid, hoy en directo
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Bienvenidos a la retransmisión, minuto a minuto, de la visita del papa León XIV a España, que se inicia este sábado 6 de junio con la llegada del pontífice a Madrid. Tras cumplir un año de pontificado a principios de mayo, el Santo Padre ha decidido emprender un viaje por España para visitar distintos puntos de interés, y que le llevará, por este orden, a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.
Su primera parada es la capital española, donde permanecerá durante cuatro días y hasta donde se desplazarán miles de peregrinos. La llegada del avión del papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas esta prevista a las 10:30 horas.
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Recuerda que RTVE Noticias ha preparado un completo especial con toda la información sobre la visita del papa León XIV a España. Aquí puedes encontrarlo, con noticias, videos, reportajes... Incluso la previsión meteorológica tanto en la península como en Canarias.
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RTVE desplegará un amplio dispositivo informativo con 660 profesionales para seguir de cerca cada momento de esta histórica visita, ofreciendo una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal en todos sus canales y plataformas. En este enlace vas a poder seguir en directo todas las retransmisiones.
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7:09
León XIV usará el castellano en su visita a España y también catalán en la Sagrada Familia y francés en Tenerife
El papa León XIV pronunciará todos sus discursos en español, con la excepción de uno en francés en el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), que alberga a migrantes de África de habla francófona, y utilizará el catalán en la misa en la Sagrada Familia, según el misal del viaje del Pontífice a España.
"En el nom del Pare, i del fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres", serán las palabras que pronuncie Prevost al inicio del acto en la Sagrada Familia. Además, dirá algunas palabras en catalán durante la bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, tal y como ha anunciado este jueves el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
"El papa sabe que tiene que hablar algo en catalán. Pero hay gente que le gusta hacer polémica, y esto hay que evitarlo. Estamos demasiado confrontados en esta sociedad. Hay algunos que les gusta encender fuegos donde no hay fuego. No encendamos fuegos, ayudemos a que las cosas vayan bien. Desde el primer momento era razonable que el Papa dijera alguna cosa en catalán. Hará lo que pueda", ha añadido.
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7:13
León XIV se reunirá con víctimas de abusos en España, aunque algunas critican que no les han llamado
El papa se reunirá con víctimas de abusos durante el viaje a España que comienza este sábado 6 de junio. Un encuentro que no estaba incluido en el itinerario del viaje, que finalizará el próximo 12 de junio, y en el que participarán "algunas víctimas de abusos por parte del clero español", según confirmaba el Vaticano este viernes.
La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión reivindicada por las asociaciones de víctimas españolas. El Vaticano ha explicado que se proporcionará "más información" después del encuentro con las víctimas "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".
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7:31
Así son los papamóviles y su recorrido durante la visita de León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias
La visita del papa León XIV a España arranca este sábado 6 hasta el próximo viernes 12 de junio con gran expectación de fieles y curiosos que buscan acompañar al pontífice por las calles, encuentros y misas de Madrid, Barcelona y Canarias. Para sus desplazamientos, el Santo Padre usará dos papamóviles llegados desde Roma y tres vehículos eléctricos tipo buggy – uno de Roma y otros dos de fabricación española - para actos de dimensiones más reducidos.
El elegido para atravesar las carreteras madrileñas entre el 6 y el 8 ha sido un papamóvil Mercedes Benz clase G 500: un todoterreno de grandes dimensiones, pero con un único asiento en la parte posterior que el pontífice podrá girar para saludar a los asistentes. Los vehículos papales trasladados desde el Vaticano lucen la matrícula SCV 1, que representa el Estado de la Ciudad del Vaticano. Para su recorrido de un kilómetro por el estadio Santiago Bernabéu con motivo del encuentro diocesano del lunes, 8 de junio, utilizará un papamóvil eléctrico, basado en un buggy de golf y especialmente diseñado en Burgos por la empresa Green Mowers.