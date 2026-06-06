Visita del papa León XIV a Madrid, en directo hoy en vídeo: el pontífice aterrizará en España a las 10:30

7:09

León XIV usará el castellano en su visita a España y también catalán en la Sagrada Familia y francés en Tenerife

El papa León XIV pronunciará todos sus discursos en español, con la excepción de uno en francés en el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), que alberga a migrantes de África de habla francófona, y utilizará el catalán en la misa en la Sagrada Familia, según el misal del viaje del Pontífice a España.

"En el nom del Pare, i del fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres", serán las palabras que pronuncie Prevost al inicio del acto en la Sagrada Familia. Además, dirá algunas palabras en catalán durante la bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, tal y como ha anunciado este jueves el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

"El papa sabe que tiene que hablar algo en catalán. Pero hay gente que le gusta hacer polémica, y esto hay que evitarlo. Estamos demasiado confrontados en esta sociedad. Hay algunos que les gusta encender fuegos donde no hay fuego. No encendamos fuegos, ayudemos a que las cosas vayan bien. Desde el primer momento era razonable que el Papa dijera alguna cosa en catalán. Hará lo que pueda", ha añadido.