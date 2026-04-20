Directo: Barcenas declara en el juicio de la Kitchen que su mujer se sentía "vigilada" pero creyó que "eran periodistas"

Con paso firma ha entrado Luis Bárcenas a la sala de la Audiencia Nacional donde se enjuicia el caso Kitchen, un presunto operativo parapolicial dispuesto por la cúpula del ministerio del Interior en ese momento, con el objetivo de sustraer al extesorero documentación presuntamente comprometedora para el partido. Luis Bárcenas está siendo el primer testimonio de este lunes. El extesorero ha empezado detallando en verano de 2013 su mujer le dijo que se sentía vigilada, aunque "ella siempre pensó que eran periodistas, no un dispositivo de carácter policial".

Bárcenas ha explicado, además, los motivos por los que contrató en 2013 a Sergio Ríos para hacer de conductor pero también como "persona de confianza" para todo tipo de trabajo de auxiliar administrativo. Venía recomendado, según el extesorero, por un ex jefe de seguridad del PP. A preguntas del fiscal, el extesorero ha detallado que el chófer tenía acceso permanente a sus dispositivos, ya que cuando iba a alguna reunión "el teléfono se quedaba en el coche siempre, el teléfono no lo llevaba conmigo". El dispositivo permanecía dentro de un dispositivo preparado por Ríos "el equivalente a una caja Farenhaith que impide identificar dónde está el teléfono en ese momento".

El extesorero y su mujer decidieron prescindir de los servicios de Ríos cuando estando Bárcenas en prisión, Rosalía Iglesias le planteó dudas sobre el comportamiento del chófer.

Durante el interrogatorio del Fiscal, Bárcenas ha reconocido como propios varios mensajes de teléfono móvil y correos electrónicos, que fueron extraídos de los dispositivos que le sustrajo Sergio Ríos para que el técnico de la policía pudiera copiarlos. Según ha retallado el fiscal, los aportó a la causa el excomisario Enrique García Castaño durante su declaración de 2019. Unos folios en los que también aparecían "todos los contactos de mi agenda telefónica". A esos dispositivos también tuvo acceso Javier Gómez de Liaño, que entonces ejerció la defensa del extesorero. "Tuvo acceso a todo lo que yo tenía que aportar al procedimiento, incluido teléfonos y tabletas", que estaban, tal como ha detallado, en el despacho de su casa.

El matrimonio Bárcenas ejerce la acusación particular en esta causa y solicita 41 años de cárcel para los dos principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número dos Francisco Martínez.

Otros ocho acusados se sientan en el banquillo, entre ellos el que fuera su chófer Sergio Ríos, al que la trama captó de confidente. Para él la familia Bárcenas pide 33 años de cárcel con la agravante de abuso de confianza. También están acusados varios miembros de la cúpula policial de 2013 y el excomisario José Manuel Villarejo.