Pedro Cavadas, en 'Operación África': "En Occidente el sufrimiento es noticia, lo que es noticia aquí es que alguien esté bien"

Cien milagros en diez días; es solo una pequeña parte de lo que hace el doctor Cavadas y su equipo en África. Cuando llegan a Tanzania, decenas de personas les esperan después de caminar durante horas para llegar a la consulta del médico valenciano. "Si eres capaz de solucionar un problema, merece la pena el viaje", afirma el cirujano.

El primer capítulo de Operación África ya está disponible en RTVE Play. Es un acercamiento al sufrimiento de mucha gente sin recursos, pero también a la esperanza de que puedan tener una vida mejor gracias al trabajo de Pedro Cavadas. En este capítulo, una de las preguntas clave es por qué hace esto, por qué lleva a cabo estos viajes y esta labor en las aldeas africanas. "Por el soberano placer de regalarle a alguien una vida nueva", responde.

"Yo estoy aquí cumpliendo mi obligación, una obligación que me impongo yo, porque si yo estuviera como ellos agradecería infinitamente que alguien llegara a la misma conclusión". A pesar de ello, es consciente de que no puede llegar a todos. "Es absurdo pensar que puedes arreglar a todos los pacientes. Llegas aquí, y ves a cien y te dejas a otros doscientos para el viaje siguiente".

'Operación África'

"No solo creen en Dios, también creen en el doctor Cavadas" En este primer capítulo se muestran las dificultades que tiene el equipo médico para llevar a cabo todo tipo de operaciones: las que son complejas desde el inicio, y las que se convierten en complejas debido a las circunstancias. Los retrasos para lograr medicamentos o anestesia, entre otras muchas cosas, pone en riesgo todas las intervenciones. "Por muy dura que sea la operación, aquí el postoperatorio son uno o dos días por varias razones: una, porque hay más gente esperando, y otra, porque aquí son muy duros, no necesitan tanto tiempo de recuperación", afirma el cirujano.

Las mujeres hacen el 100% del trabajo Operación África refleja la vida en pequeñas comunidades aisladas. En la sociedad africana, la mujer es la que desarrolla el trabajo fuera y dentro de la casa. "Las mujeres son las que hacen el 100% del trabajo, las que cuidan al 100% de la casa. Es un grado mínimamente por encima de ser animal de carga. ¿Derechos de las mujeres en África? Eso no existe". Tener una malformación física o sufrir un accidente que no permita el movimiento marca y condiciona la vida, sobre todo, de las mujeres. En este documental hay varios ejemplos tan reales que hacen que no puedas dejar de mirar. Salomé es una mujer a la que el doctor Cavadas le tuvo que amputar la mano debido a una infección. Pudo sobrevivir gracias a esta intervención, y ahora está esperando a que la vuelva a ver el doctor para que le ponga una prótesis. "En Tanzania, que te falte una mano es un problema muy grande. Somos las que hacemos todo: construir la casa, recoger leña, traer agua, cocinar, criar a los hijos". Añade que lloró mucho cuando se vio sin mano, pero dice que no culpó a nadie. "Siempre le voy a estar agradecida a Pedro. Si el doctor no me hubiera ayudado, quizás habría muerto o estaría sufriendo todavía". 'Operación África'