Candela Peña defiende la regularización de migrantes: "Alejarse de los hijos para cuidar a los de otros es muy duro" | La Revuelta

Candela Peña entró con mal pie, literalmente, en su nueva sección en La Revuelta, pero volvió a salir por todo lo alto. Lo que empezó con un tropezón con el altavoz del escenario y conteniendo las ganas de orinar terminó con un despliegue de humor y, entre broma y broma, varias declaraciones de principios sobre cuestiones como la regularización de migrantes, las luces y sombras en el comportamiento de los adolescentes o la utilización de medicamentos para adelgazar de manera rápida.

“El pinchazo me parece fascismo. Parece que tenemos que tener todas cuerpo de junco, de novillero. Yo no quiero tirar del fascismo del pinchi pinchi”, expresaba la actriz y colaboradora de La Revuelta, asegurando que mucha gente ha recurrido a ello, aunque no lo reconozca. Semejante exhibición fue merecedora de un homenaje, colgando una foto suya junto al tobogán del programa, y de las alabanzas de la invitada del día, la también actriz María Galiana: “Candela Peña es una gloria nacional. Es maravillosa. Después de ella, no sé qué os puedo contar”.