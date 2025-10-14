La peticiÃ³n de Candela PeÃ±a a Broncano para La Revuelta: "Yo no puedo hablar de esto, trae a genteÂ queÂ divulgue"
- La actriz comenta en La Revuelta una cuestión que afecta a 10 millones de mujeres en España
- El "recado" de Daniel Guzmán sobre la vivienda: "Si ya tienes casa, ¿para qué quieres comer?" | La Revuelta, completo
Candela Peña ha venido a La Revuelta a “aportar moda balear y quesadillas de El Hierro”, y también concienciación sobre una cuestión que afecta, según los cálculos, a 10 mujeres de millones en España: la menopausia. Eso sí, recordando que ella sigue siendo actriz y no una especialista en la materia, por lo que ha pedido a su amigo “La Davi” Broncano que traiga al programa a alguna divulgadora. No solo eso, también ha animado a la audiencia a hacer voluntariados de compañía a personas que se encuentran en situaciones de soledad no deseada.
Precisamente, el actor y director Daniel Guzmán ha visitado La Revuelta para presentar su nueva película, La deuda, en la que interpreta a un hombre de unos 50 años que convive con una anciana, Antonia, a punto de ser desahuciados.
Candela Peña no quiere ningún sambenito
A raíz de sus intervenciones como colaboradora en esta segunda temporada de La Revuelta, Candela Peña ha explicado que ha recibido muchos comentarios, tanto en la calle y como en las redes sociales, de mujeres “de más de 45 años que me piden que hable de la menopausia”. Sin embargo, ha recordado que sigue siendo “Candela Peña y sigo siendo actriz, yo no puedo hablar de esto”, por lo que ha pedido a Broncano que traiga “a gente que divulgue”. En este sentido, ha subrayado que “habrá tantas menopausias” diferentes “como mujeres en el mundo”, por lo que es conveniente “traer a una persona especializada, no me colguéis a mí este sambenito”.
La actriz, que ya en la primera temporada de La Revuelta reclamó mayor presencia de “gente talludita” en el programa, ha contado una anécdota reciente con su dermatóloga. Tras advertirle que, si era “de esas artistas de izquierdas, te vas de aquí”, la doctora empezó a sudar por los sofocos de la menopausia: “Niagareaba de cara y de cuerpo entero, se licuaba viva”, bromeaba Candela Peña.