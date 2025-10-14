La peticiÃ³n de Candela PeÃ±a a Broncano para La Revuelta: "Yo no puedo hablar de esto, trae a genteÂ queÂ divulgue"

Candela Peña ha venido a La Revuelta a “aportar moda balear y quesadillas de El Hierro”, y también concienciación sobre una cuestión que afecta, según los cálculos, a 10 mujeres de millones en España: la menopausia. Eso sí, recordando que ella sigue siendo actriz y no una especialista en la materia, por lo que ha pedido a su amigo “La Davi” Broncano que traiga al programa a alguna divulgadora. No solo eso, también ha animado a la audiencia a hacer voluntariados de compañía a personas que se encuentran en situaciones de soledad no deseada.

Precisamente, el actor y director Daniel Guzmán ha visitado La Revuelta para presentar su nueva película, La deuda, en la que interpreta a un hombre de unos 50 años que convive con una anciana, Antonia, a punto de ser desahuciados.