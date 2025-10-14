El "recado" de Daniel GuzmÃ¡n sobre la vivienda: "Si ya tienes casa, Â¿para quÃ© quieres comer?"Â |Â La Revuelta, completo

La nueva película de Daniel Guzmán, La deuda, participada por RTVE, aborda cuestiones como el sentimiento de culpa, la necesidad de afecto y las decisiones que se pueden llegar a tomar por alguien que se quiere. Todo ello con un telón de fondo de triste actualidad como es el problema de la vivienda, ya que el protagonista, al que él mismo interpreta, y la anciana Antonia son desahuciados por un fondo que compra su piso para convertirlo en vivienda turística. Un caldo de cultivo que ha dado pie a varias reflexiones sobre el asunto en su visita a La Revuelta.

La actriz Candela Peña, colaboradora habitual de La Revuelta en esta segunda temporada, regresa al programa para quitarse de encima la etiqueta de portavoz de la menopausia y pedir a David Broncano que invite "a alguien especialista que divulgue".