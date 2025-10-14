El "recado" de Daniel GuzmÃ¡n sobre la vivienda: "Si ya tienes casa, Â¿para quÃ© quieres comer?"Â |Â La Revuelta, completo
- El actor y director lanza un dardo cargado de ironía: "No entiendo de qué se queja la gente"
- La petición de Candela Peña a Broncano para La Revuelta: "Yo no puedo hablar de esto, trae a gente que divulgue"
La nueva película de Daniel Guzmán, La deuda, participada por RTVE, aborda cuestiones como el sentimiento de culpa, la necesidad de afecto y las decisiones que se pueden llegar a tomar por alguien que se quiere. Todo ello con un telón de fondo de triste actualidad como es el problema de la vivienda, ya que el protagonista, al que él mismo interpreta, y la anciana Antonia son desahuciados por un fondo que compra su piso para convertirlo en vivienda turística. Un caldo de cultivo que ha dado pie a varias reflexiones sobre el asunto en su visita a La Revuelta.
La actriz Candela Peña, colaboradora habitual de La Revuelta en esta segunda temporada, regresa al programa para quitarse de encima la etiqueta de portavoz de la menopausia y pedir a David Broncano que invite "a alguien especialista que divulgue".
Las reivindicaciones de Daniel Guzmán
Daniel Guzmán ha ganado dos premios Goya a lo largo de su trayectoria, pero antes de dedicarse al cine tuvo que pasar por la albañilería y la hostelería porque lo tuvo “un poco complicado” con los estudios: “Subíamos sacos de cemento de 50 kilos a la espalda”, recordaba el actor y director en La Revuelta, donde ha reivindicado la importancia de los oficios de toda la vida. Y no ha sido su única reclamación. Su nueva película, La deuda, dirigida y protagonizada por él junto a Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar, Francesc Garrido y Rosario García, una anciana fallecida hace unos meses, sirve como pretexto para hablar de algo que afecta a gran parte de la población de nuestro país. El problema de la vivienda, un asunto recurrente en La Revuelta desde el inicio de la primera temporada.
Saray, la inquilina de Pablo Ibarburu que vivía en el lateral del escenario, ha entrado en escena anunciando que tenía que abandonar el “piso” por una nueva subida del alquiler, y Broncano y su invitado han comentado que, actualmente, se alquilan en Madrid viviendas diminutas por 800 euros al mes, aproximadamente dos tercios del Salario Mínimo Interprofesional, lo que dejaría apenas 300 euros para alimentación y otros gastos. “Está bastante bien el tema inmobiliario, no entiendo de qué se queja la gente. Si ya tienes casa, ¿para qué quieres comer?”, ironizaba Daniel Guzmán, que también ha aprovechado el momento de los regalos para marcar claramente su posición en otro asunto de actualidad.