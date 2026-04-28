La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 28 de abril con María Galiana y Miranda! como invitados
- El grupo argentino interpreta la canción oficial de La Vuelta 2026 y María Galiana presenta su nueva película
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Quevedo como invitado
Después de empezar la semana por todo lo alto con la visita del artista canario Quevedo, La Revuelta vuelve hoy con doble ración de invitadas: la actriz sevillana María Galiana y el grupo argentino Miranda! visitan a David Broncano este martes 28 de abril. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Miranda! presenta la canción oficial de La Vuelta 26
Con 10 álbumes de estudio y un cuarto de siglo de trayectoria, el dúo Miranda!, formado por Juliana Gattas y Alejandro Sergi, son uno de los principales representantes del pop argentino. Su música, habitualmente festiva y con tintes electrónicos, les ha llevado a ganar varios premios Gardel en su país y sus canciones más populares acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Con “Despierto amándote”, junto a bailamamá, el proyecto personal del vocalista de Varry Brava, Óscar Ferrer, llegaron a ser finalistas del Benidorm Fest 2026. Y, ahora, RTVE acaba de anunciar que será esta la sintonía oficial de La Vuelta ciclista a España 2026. Una segunda vida para la canción que presentarán hoy en vivo en La Revuelta.
La incombustible María Galiana
Esta será la tercera visita de la María Galiana a La Revuelta, pero todas son pocas cuando hablamos de una de las actrices más veteranas y queridas de nuestro país. La sevillana, que dio vida a la eterna abuela Herminia de Cuéntame cómo pasó, no para de trabajar a sus casi 91 años, y hoy regresa al programa para presentar la nueva versión de la película Mi querida señorita, cuya edición original de 1972 llegó a ser nominada a los Óscar. En sus visitas anteriores a Broncano, María Galiana desveló el motivo por el que había dejado de masturbarse, reveló su placer oculto y llevó a cabo una de las promociones más impactantes de la temporada. ¿Qué nos deparará su nueva entrevista? ¡No te lo pierdas!