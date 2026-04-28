La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 28 de abril con María Galiana y Miranda! como invitados

Después de empezar la semana por todo lo alto con la visita del artista canario Quevedo, La Revuelta vuelve hoy con doble ración de invitadas: la actriz sevillana María Galiana y el grupo argentino Miranda! visitan a David Broncano este martes 28 de abril. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Miranda! presenta la canción oficial de La Vuelta 26 Con 10 álbumes de estudio y un cuarto de siglo de trayectoria, el dúo Miranda!, formado por Juliana Gattas y Alejandro Sergi, son uno de los principales representantes del pop argentino. Su música, habitualmente festiva y con tintes electrónicos, les ha llevado a ganar varios premios Gardel en su país y sus canciones más populares acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Con “Despierto amándote”, junto a bailamamá, el proyecto personal del vocalista de Varry Brava, Óscar Ferrer, llegaron a ser finalistas del Benidorm Fest 2026. Y, ahora, RTVE acaba de anunciar que será esta la sintonía oficial de La Vuelta ciclista a España 2026. Una segunda vida para la canción que presentarán hoy en vivo en La Revuelta. Miranda! & bailamamá canta "Despierto Amándote" en el Benidorm Fest 2026 Verónica Casanova