Emiratos Árabes Unidos anuncia que abandona la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que abandona la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como la alianza ampliada OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" en medio de la guerra en Irán.

Así lo ha informado la agencia de noticias oficial del país, WAM, que ha precisado que el abandono será efectivo a partir del próximo 1 de mayo.