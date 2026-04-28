Emiratos Árabes Unidos anuncia que abandona la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz
- Su salida de la alianza petrolera se hará efectiva el 1 de mayo, según informa la agencia de noticias oficial del país
- Guerra de Irán, última hora en directo
Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que abandona la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como la alianza ampliada OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" en medio de la guerra en Irán.
Así lo ha informado la agencia de noticias oficial del país, WAM, que ha precisado que el abandono será efectivo a partir del próximo 1 de mayo.
Golpe a la OPEP con la salida de su cuarto mayor productor
La salida de Emiratos supone un golpe al cártel que reúne a los principales exportadores de petróleo, a la cabeza del cual está Arabia Saudí, en un momento en el que el doble bloqueo del estrecho de Ormuz, por parte de Irán y de Estados Unidos, ha reducido la oferta y ha hecho aumentar los precios del crudo, el gas y otros combustibles, como el queroseno.
La OPEP coordina y unifica las políticas de producción de sus 12 países miembros, lo que ha proporcionado una mayor estabilidad a los mercados energéticos en términos de suministro y precio. La salida de EAU es relevante en tanto que ha sido, hasta ahora, el cuarto mayor productor de petróleo del cartel por detrás de Arabia Saudí, Irak e Irán, según sus informes públicos.
El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Pese a que existe una tregua desde el 8 de abril, ampliada por el Gobierno estadounidense de Donald Trump de forma indefinida, los ataques a infraestructuras de hidrocarburos y el cierre de Ormuz han golpeado las economías internacionales y los mercados mundiales. Por este paso marítimo estratégico circulaba, antes de la guerra, el 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.