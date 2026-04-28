El precio del petróleo no respira con el cierre de Ormuz: el barril de Brent ronda ya los 110 euros.

El crudo no da tregua y continúa un ascenso favorecido por otro día más de cierre del estrecho de Ormuz. El Brent cotiza ya en el entorno de los 110 dólares el barril para entregar en junio. El West Texas, de referencia estadounidense, enfila los 100 dólares.

Este aumento de precios contagia el coste del gas. El mercado de referencia europeo (Dutch TTF) se mueve en el entorno de los 45 €/MWh.

La incertidumbre en el Golfo Pérsico imposibilita que se despeje este horizonte de escalada de precios. Por el momento, persiste la tregua entre EE.UU. e Irán anunciada hace una semana por el presidente estadounidense, Donald Trump. Mientras, Teherán ya ha enviado una nueva propuesta para un acuerdo que implicaría la reapertura de Ormuz, pero aplaza las conversaciones sobre el programa nuclear. La Casa Blanca, por el momento, ha afirmado que evalúa la oferta.

La presión internacional crece. Alemania ha asegurado que no ve "una estrategia clara" de Donald Trump y considera que Irán está "humillando a toda la nación estadounidense". Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araqchi, ha visitado Rusia, donde se ha reunido con el presidente, Vladímir Putin.