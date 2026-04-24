La UE pide negociar una "solución definitiva" de la guerra, con libertad de navegación "plena" y sin peajes en el estrecho de Ormuz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, ha pedido este viernes, tras la reunión informal de líderes de la UE en Chipre, que continúen las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, así como a la reapertura "plena y permanente" del estrecho de Ormuz, sin peajes.

"Nuestro objetivo común es negociar ahora una solución definitiva a la guerra. Esto incluye restablecer la plena y permanente libertad de navegación en el estrecho de Ormuz sin peaje", ha expresado Von der Leyen en una rueda de prensa.

La misma idea ha defendido el presidente del Consejo Europeo, António Costa: "El estrecho de Ormuz debe reabrirse de inmediato, sin restricciones ni peajes, en pleno cumplimiento del derecho internacional y del principio de libertad de navegación. Esto es vital para el mundo entero", ha declarado. Y ha celebrado la prórroga del alto el fuego en Irán - pactado el 7 de abril por Irán y EE.UU., a la espera de que ambos países lleguen a un acuerdo- como "un paso positivo", como también el que rige entre Israel y Líbano.

"Ahora todas las partes deben actuar de buena fe para lograr la paz. La Unión Europea no forma parte del conflicto, pero formaremos parte de la solución. Al apoyar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución negociada a este conflicto, nuestros principios son claros: la paz verdadera solo se puede lograr defendiendo el derecho internacional de manera coherente y basada en principios", ha sentenciado.

Foto de familia de la cumbre de líderes de la Unión Europea y sus socios en Oriente Medio en Nicosia, Chipre, este viernes REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Ambos han comparecido junto al mandatario chipriota, Nikos Christodoulides, tras culminar la segunda y última jornada de la Reunión informal de líderes de la Unión Europea, en Nicosia, en la que los jefes de Estado y de Gobierno han abordado el conflicto en Irán y Oriente Próximo, y los retos que deja en el bloque, así como la contribución de Europa a la distensión y la paz, la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y las medidas para hacer frente al encarecimiento de la energía a raíz del conflicto.

Además, hoy se han sumado varios socios regionales clave de Oriente Próximo -Líbano, Jordania, Egipto, Siria y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo- en un almuerzo de trabajo para debatir la situación actual, los retos comunes y las nuevas oportunidades de cooperación.

Von der Leyen ha señalado que desde el inicio del conflicto en Oriente Medio -el 28 de febrero pasado tras la ofensiva iniciada por EE.UU e Israel contra Irán-, la factura por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en 25.000 millones de euros, por lo que ha apostado por reducir la sobredependencia de ese tipo de fuentes de energía e impulsar una limpia como las renovables y la nuclear, y electrificar Europa. Algo que considera clave para la seguridad y la estabilidad.

La presidenta de la Comisión, que se ha reunido con los presidentes de Siria, Ahmed al Sharaa, y Líbano, Joseph Aoun, ha asegurado que cualquier acuerdo de paz en Oriente Medio "deberá abordar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán", porque "los acontecimientos de las últimas siete semanas han demostrado el peligro real que un Irán nuclear representaría para el mundo"

También ha reconocido que no puede haber estabilidad allí ni en el Golfo mientras el Líbano "esté en llamas". "Seguiremos apoyando al pueblo libanés. Seis vuelos del Puente Aéreo Humanitario de la UE han entregado más de 250 toneladas de ayuda, como parte de los 100 millones de euros en asistencia humanitaria", ha agregado.

"Es alentador ver que se han iniciado conversaciones entre el Líbano e Israel, y es esencial que continúen", ha añadido Costa, que también ha valorado que el presidente del Líbano tomara la "decisión histórica al prohibir las actividades militares de Hizbulá", que en su opinión representa un "peligroso factor desestabilizador para la paz y la seguridad en la región". A su juicio, la situación en el Líbano sigue siendo motivo de "grave preocupación". "Esperamos que se prolongue el alto el fuego sobre el terreno. Hacemos un llamamiento para que continúen los esfuerzos diplomáticos, respetando plenamente el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial del Líbano", ha indicado.

El presidente del Consejo Europeo ha agradecido la participación de los socios y ha concluido que la UE es "un socio fiable y predecible para todos (...) tanto hoy como en el futuro. Compartimos su objetivo de construir un futuro próspero, estable y pacífico para la región".

Von der Leyen ha remarcado su "solidaridad absoluta" con los socios en la región y ha considerado que no solo son socios en tiempos de crisis, sino que son "socios de futuro". "Una pausa temporal no es suficiente. Necesitamos un camino permanente hacia la paz y, mientras tanto, seguiremos apoyando al pueblo libanés", ha subrayado. También ha dicho que la UE está dispuesta a colaborar con los países del Golfo "para diversificar la infraestructura de exportación y no depender exclusivamente embotellamiento que supone el estrecho de Ormuz", así como a crear "una asociación geopolítica más amplia" y "una cooperación estructural para aumentar la producción de defensa".