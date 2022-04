El mandatario ha señalado que el avance de su país en dirección al bloque comunitario "se produce en un momento muy trágico, en el que muchos ucranianos están perdiendo la vida por sus ideales". El objetivo es "ser parte de Europa, entre iguales", ha destacado.

Maasikas, por su parte, garantizó al presidente ucraniano que "todos en la UE sentimos la importancia y el significado" de este paso, en medio de la "situación difícil" de Ucrania. "En tiempos extraordinarios hay que dar pasos extraordinarios y a velocidad extraordinaria", ha plasmado el representante de la UE, a través de su cuenta en Twitter, destacando así la rápida entrega de la solicitud.

“Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST“