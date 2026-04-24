Los líderes de la UE encargan a Bruselas que aclare "cómo responder" si un país activa la defensa mutua

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea que aclare "cómo responder" en caso de que alguno de los Estados miembros del bloque active el artículo 42.7 de los Tratados de la Unión, que implica la defensa mutua en caso de una agresión externa, en un contexto marcado por la incesante agresión rusa sobre Ucrania y por la escalada de las tensiones en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Esta escalada bélica también ha salpicado al territorio comunitario, como quedó de manifiesto en marzo con el ataque de un dron contra una base británica en Chipre. Por ello, la potencial activación de la cláusula de defensa mutua se ha convertido en uno de los temas a tratar en el foro informal que arrancó el jueves en Nicosia, marcado también por las derivadas energéticas del conflicto.

En relación al artículo 42.7, "hay una serie de preguntas que necesitan respuesta", ha explicado el presidente chipriota y anfitrión, Nikos Christodoulides, ante los medios. Los líderes pactaron en la cena del jueves solicitar a Bruselas que aclare la operatividad de la cláusula de defensa mutua, una alternativa en el marco europeo a la colaboración que ya se sobrentiende en el seno de la OTAN y que sólo se ha activado una vez, tras los atentados terroristas perpetrados en París en noviembre de 2015.

Los líderes quieren ahora que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen prevea en un documento "cuáles son las necesidades de los gobiernos o de los países" que puedan activar el artículo 42.7, de modo que si llega el caso en que uno o varios socios dan el paso dispongan de un "plan operativo que poner en acción", según el mandatario chipriota, quien rehusó activar el mecanismo tras el ataque a la base chipriota.

La situación en Oriente Medio centrará parte de las discusiones de esta segunda jornada, en la que participarán los líderes del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG). La UE aspira a lograr "una participación activa" en un contexto que parece prácticamente dominado por las maniobras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promotor del conflicto y erigido ahora en mediador.