Robles informa al Congreso y al Senado sobre la repercusión de la guerra de Irán y el cierre del espacio aéreo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes en el Congreso para informar, a petición del PP, sobre las repercusiones para la seguridad nacional de las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con el ataque contra Irán llevado a cabo por Estados Unidos e Israel hace justo un mes.

La comparecencia, que tendrá lugar en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, llega después de que el Gobierno haya cerrado el espacio aéreo español a los vuelos de aviones implicados en la llamada operación 'Furia Épica' impulsada por Estados Unidos e Israel, tanto los que utilicen las bases militares de Rota y Morón, como los que sobrevuelen España desde Reino Unido o Francia.

Robles ya afirmó que no contempla que Estados Unidos se retire de las bases militares españolas y pidió que se respete la posición de España, que definió como "firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra".