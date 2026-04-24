Álex de Miñaur - Rafa Jódar, en directo hoy en vídeo el partido de tenis del Mutua Madrid Open 2026

El joven tenista español Rafa Jódar, de solo 19 años, se mide al australiano Alex de Miñaur en la segunda ronda del Mutua Madrid Open en un dificilísimo duelo ante un 'top 10' de la ATP. El madrileño venció en su debut al neerlandés Jesper de Jong en tres sets, con remontada incluida (2-6, 7-5 y 6-4).

En el partido más esperado del día, el debut de Rafa Jódar en la Manolo Santana, la nueva sensación del tenis español, el de Leganés sufrió los nervios propios de la primera vez, pero terminó por imponerse y avanzar de ronda en el torneo de casa.

Alentado por la presencia en la grada de su ídolo del Real Madrid, el inglés Jude Bellingham, y por el estímulo del público presente en la pista central de la Caja Mágica, Jódar dio un paso más en su andadura, en su primer año profesional, y tiró de remontada para proyectar la primera semana del torneo.

Abrió los brazos al cielo cuando culminó la resurrección que mostró ante el tenista neerlandés Jesper. Una victoria, la primera en el Mutua Madrid Open de esas que se suelen recordar. Imitó la celebración de Bellingham cuando marca un gol y desde la red le señaló. Le dedicó la victoria y la clasificación para la segunda ronda.

"Ver a alguien como él en la grada es una alegría. No sabía que iba a estar, fue una sorpresa. Le agradezco que haya venido; es mi futbolista favorito" recordó Jódar al término del partido que le lleva a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid.

Ahora, para seguir con su buena racha tras su paso por el Godó, Jódar tendrá que hacer aún una gesta más grande para intentar apear de Madrid a uno los cabezas de serie del torneo y favoritos al título, con permiso de Jannik Sinner, el mejor posicionado para conquistar la arcilla de la Caja Mágica.