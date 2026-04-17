Cameron Norrie - Rafa Jódar, en directo hoy en vídeo los cuartos de final del Torneo Conde de Godó 2026

El jugador revelación del tenis Rafa Jódar se enfrenta este viernes en los cuartos de final del torneo Conde de Godó a Cameron Norrie. Puedes seguirlo en directo en Teledeporte, RTVE Play o en el reproductor de esta misma página.

El único español en competición en Barcelona tras la retirada de Carlos Alcaraz acapara la atención no solo de la afición nacional, también internacional, por su meteórico ascenso en el circuito.

Con 19 años, Jódar se ha estrenado en 2026 en el circuito profesional con fuerza. En el inicio de la temporada ya llegó al cuadro principal del primer Grand Slam, el Abierto de Australia, conquistó su primer título en Marrakech y ha alcanzado ya el 55º puesto de la clasificación ATP.

En este Barcelona Open Banc Sabadell, el madrileño eliminó en primera ronda al también español Jaume Munar y en segunda al argentino Ugo Carabello, en ambos casos en dos sets y con claridad.

Ahora su rival en cuartos es ya de mucha entidad. Se trata del británico Cameron Norrie, ex top-10 y ganador en 2021 del Masters 1000 de Indian Wells. Con 30 años, 'Noz' busca recuperar la regularidad. En esta edición del Godó empezó ganando al veteranísimo suizo Stan Wawrinka y luego derrotó al estadounidense Ethan Quinn, en ambos casos en partidos muy largos a tres sets.

Norrie y Jodar ya se enfrentaron en la primera ronda del torneo de Acapulco hace menos de dos meses y la victoria fue para el español (6-3, 6-2). Ahora se medirán por primera vez sobre tierra batida en la pista central Rafa Nadal del Real Club de Tenis de Barcelona.