Bruselas propone ayudas a hogares vulnerables y reducir impuestos a la electricidad ante la crisis energética

La Comisión Europea ha planteado este miércoles un conjunto de medidas para reducir la dependencia de combustibles fósiles y acelerar una transición a energías limpias, todo ello para hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio. Propone ayudas dirigidas a los consumidores, a la industria y transformar el modelo energético de la Unión Europea (UE).

Como ha indicado la Comisión en una nota de prensa de este miércoles, desde que comenzó el conflicto en Irán, la UE ha gastado 24.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles por el aumento de los precios. "Esta crisis es probablemente tan seria como la de 1973 y 2022 juntas. Si la guerra acabara mañana, necesitaríamos dos años, incluso más", ha señalado el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, en una rueda de prensa este miércoles.

Por ello, Bruselas quiere llevar a cabo iniciativas encaminadas al ahorro energético y económico en pleno conflicto en Oriente Medio. "Estamos preparados para tomar medidas adicionales en el mercado energético si fuera necesario", ha indicado este miércoles la comisaria de Competencia en la Comisión Europea, Teresa Ribera. Para Jørgensen, es "fundamental" aprovechar la actual crisis para impulsar actuaciones que hagan que la UE se independice de los combustibles fósiles. "Necesitamos más energías renovables, más electrificación y una mayor eficiencia energética, es decir, consumir menos energía", ha señalado este martes.

Bruselas apuesta por impulsar la inversión para materializar todos estas medidas planteadas mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los fondos de cohesión europeos. No obstante, señala que el dinero público por sí solo no cubrirá los 600.000 millones de euros hasta 2030 que se necesitan para llevar a cabo esta transición energética. Asimismo, busca movilizar inversión privada y, para acelerarlo, Bruselas organizará una cumbre con el sector financiero, líderes industriales, promotores de proyectos y entidades financieras públicas.

El conjunto de medidas presentadas este miércoles siguen el hilo del borrador que ya adelantó Bruselas la semana pasada. No obstante, en esta ocasión ha dejado fuera recomendaciones como el teletrabajo para ahorrar energía.

Ayudas a hogares vulnerables y la industria En primer lugar, la Comisión propone que las medidas que adopten los socios europeos se hagan de forma coordinada. Por ejemplo, el rellenado de los depósitos subterráneos de gas, flexibilizar las normas de llenado o liberar reservas de petróleo de forma excepcional. Por un lado, Bruselas aboga por llevar a cabo medidas oportunas, específicas y temporales. Con el fin de proteger a los consumidores y la industria frente al alza de precios, propone vales de energía, planes para apoyar a colectivos con ingresos más bajos y reducir impuestos especiales sobre la electricidad para los hogares vulnerables. La Comisión también ha indicado que adoptará un Marco Temporal de Ayudas Estatales que dará mayor flexibilidad a los Gobiernos nacionales, e incluirá medidas de emergencia para apoyar a los sectores económicos más expuestos. En paralelo, la Comisión también quiere acelerar la transición hacia energías limpias de producción nacional para sustituir al petróleo, gas y combustibles fósiles en el transporte. De cara al verano, Bruselas presentará un Plan de Acción para la Electrificación que busca eliminar obstáculos a la electrificación de la industria, el transporte y la construcción. "La rápida implementación del Plan de Inversión en Transporte Sostenible es clave para acelerar la introducción de combustibles sostenibles para la aviación", ha señalado la Comisión en una nota de prensa. Al hilo de esto, Bruselas propone reforzar el sistema de redes eléctricas, con el foco puesto en maximizar la infraestructura de energías renovables, modernizar los parques eólicos y centrales de energías limpias. La Agencia Internacional de la Energía recomienda el teletrabajo y el transporte público ante el alza del combustible