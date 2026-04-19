Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 20 al 26 de abril

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Winchester '73 y Mi querida señorita son solo algunas de las películas que durante la semana del 20 al 26 de abril se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Los despiadados (Lunes 20 de abril a las 12.00 en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano dirigido por Sergio Corbucci y con la música de Ennio Morricone. Un exconfederado, sus tres hijos y un jugador entregado al azar planean usar el dinero que han robado para resucitar la Confederación.

Rebelión en las aulas (Lunes 20 de abril a las 22.15 en La 2 y RTVE Play) Adaptación de la novela de E. R. Braithwaite. Mark Thackeray (Sidney Poitier), un ingeniero negro sin trabajo, acepta un empleo como profesor de estudiantes conflictivos en la periferia londinense. Sus alumnos, aunque rudos, no lo hacen con mala fe.

El vengador del sur (Martes 21 de abril a las 12.10 en La 2 y RTVE Play) Mario Siliciano dirige un wéstern marcado por la venganza. Acabada la Guerra Civil Norteamericana, Brian (Gianni Garko) vuelve a su casa junto a su esposa. Una noche reciben la visita de cuatro soldados norteños, que violan a su mujer y lo dan a él por muerto. Su amigo Daniel (Ivan Rassimov) llega justo a tiempo para salvarlo de un incendio, pero desde entonces Brian no será el mismo.

Salario para matar (Miércoles 22 de abril a las 11.55 en La 2 y RTVE Play) Sergio Corbucci adapta, junto a otros guionistas, la historia de Franco Solinas y Giorgio Arlorio. Un mercenario polaco, acostumbrado a trabajar para el mejor postor, llega a México en plena revolución de Villa. Allí se hace amigo de Paco, un bandido con ciertos aires de patriotismo.

Winchester '73 (Jueves 23 de abril a las 12.00 en La 2 y RTVE Play) Dos jinetes llegan a Dodge City persiguiendo a un hombre. Al llegar allí, la gente está pendiente del premio del concurso de tiro con un rifle único: el Winchester 73. Lin McAdam (James Stewart), uno de los forasteros, gana, pero otro se lo roba y huye.

Minnesota Clay (Viernes 24 de abril a las 11.55 en La 2 y RTVE Play) Minnesota Clay (Cameron Mitchell) es un pistolero condenado por un delito que no cometió. Decide buscar al hombre que, con su silencio, contribuyó a su condena. Al llegar Minnesota, cuya habilidad como pistolero es famosa, los jefes de dos bandas quieren atraerlo.

Mi querida señorita (Viernes 24 de abril a las 22.50 en La 2 y RTVE Play) Adela Castro (José Luis López Vázquez) es consciente de que no es una mujer normal: se afeita todos los días y se siente atraída por su criada Isabelita (Julieta Serrano). Siempre ha creído que está soltera por su físico, pero un día decide ir al médico a buscar una solución.

Novio a la vista (Viernes 24 de abril a las 0.35 en La 2 y RTVE Play) La madre de Loli (Julia Caba Alba) lleva a su hija (Josette Arno) a una playa de moda: Lindamar. Su objetivo es que la chica encuentre un novio conveniente, y si es un ingeniero con el que siempre coinciden, mejor. Pero Loli está enamorada de Enrique (Jorge Vico), un chico de su edad, obligado por su familia a pasar el verano preparando los exámenes de septiembre.