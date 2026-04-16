La 1 estrena 'Barrio Esperanza' el domingo 19 de abril

La 1 ha programado una noche especial este domingo, como homenaje a la educación pública y a los barrios de toda la vida que conforman el paisaje urbano de muchas ciudades españolas. Se estrena la nueva comedia de RTVE, ‘Barrio Esperanza’, ambientada en un colegio público. Y, a continuación, llega ‘España de barrio’, un retrato de la vida en distintos vecindarios del país con un enfoque narrativo inédito, en primera persona.

Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.

Iván Escobar, Antonio Sánchez Olivas, María José Rodríguez y Javier Méndez integran la producción ejecutiva; Sandra Gallego e Iñaki Peñafiel, la dirección; y el equipo de guion se completa con Raquel Haro, Abraham Sastre, Marta Sánchez, Javier Reguilón, Raúl Díaz y Aurora Parrilla. La canción de la cabecera de la serie está interpretada por la cantante y compositora María Peláe.

Un regreso a los orígenes ‘Barrio Esperanza’ es la historia de Esperanza, una mujer que durante su última condena en prisión decide cambiar de vida, volver al principio y retomar su sueño: ser maestra. Su retorno al barrio donde se crio y su integración laboral en el CEIP Barrio Esperanza lleva aparejadas muchas dificultades. Sin embargo, lo que a ella le importa realmente es conseguir ayudar a todas esas “Esperanzas niñas” que corren y juegan por el patio. Que tienen sueños, anhelos y miedos, como los tuvo ella. Y que, llegado el caso, tengan las armas necesarias para escoger un camino diferente al que ella tomó. Mariona Terés encabeza el reparto como Esperanza, una mujer que intenta recomponer su vida tras los errores de su pasado. Alejo Sauras da vida a Jerónimo “Jero” Caballero, el director del centro, obsesionado con la imagen, el presupuesto y su posible ascenso. Ana Jara es Claudia, profesora de Primaria que encarna el idealismo pedagógico. Mariano Peña interpreta a Don Antonio, profesor a punto de jubilarse que representa la vieja escuela. Guillermo Campra es Manu, un profesor de Gimnasia joven y desenfadado. Y completa el claustro Laura de la Uz como Fátima, una profesora cubana, directa y sin filtros que aporta una mirada sarcástica y más humana. En el colegio conoceremos también a Gus (Ángel Héctor Sánchez), el conserje de toda la vida; a Mar (Ruth Núñez), la jefa de cocina, y a Ricardo (Juan Vinuesa), presidente del AMPA. Además, el alumnado es tan importante como el mundo docente y adulto, y refleja una sociedad diversa y en constante cambio. Destacan especialmente Nayeli (Chloe con H), una niña con altas capacidades que teme ser rechazada; León (Tian Tosas), un niño sensible que sufre la separación de sus padres; y Martina (Nia Tosas), hija del presidente del AMPA, que se esfuerza por cumplir unas expectativas demasiado elevadas. El entorno personal de Esperanza también juega un papel fundamental: Josete (Carlos Librado “Nene”) es su amor de la infancia y padre de uno de sus alumnos; Juana (Carmen Balagué) es su madre, una mujer dura y distante que no le pone fácil la reconciliación; y Lucho (Javier Pereira), su exnovio, reabre viejas heridas y pone a prueba la estabilidad de su nueva vida.

Así comienza ‘Barrio Esperanza’ Tras cumplir ocho años de condena, Esperanza sale de prisión con un objetivo: comenzar una nueva vida como maestra en el colegio público de su antiguo barrio. Su entusiasmo se topa rápidamente con los prejuicios del claustro, una comunidad desconfiada y una clase de alumnos tan rebeldes como impredecibles. Escena del primer capítulo de 'Barrio Esperanza', la nueva serie de ficción de La 1 A pesar del rechazo inicial, Esperanza apuesta por métodos poco convencionales para conectar con sus estudiantes y demostrar que merece una segunda oportunidad. En paralelo, se reencuentra con personas clave de su pasado, como su antiguo amor Josete y su madre, cuya frialdad anticipa que la reinserción no será sencilla. Entre tensiones, recuerdos y primeras batallas, Esperanza comienza a ganarse poco a poco el respeto del colegio y del barrio.

‘España de barrio’ En ‘España de barrio’, cada episodio está contado por el propio barrio, a través de una voz en primera persona que lo presenta, lo describe y lo recorre como si hablara por sí mismo. Desde Carabanchel (Madrid) a La Viña (Cádiz), del Albaicín (Granada) al Cabanyal (Valencia), pasando por La Isleta (Las Palmas), La Barceloneta (Barcelona), el Casco Vello (Pontevedra) o el barrio de San Francisco (Bilbao), este espacio retrata la vida cotidiana a través de comerciantes, camareros, porteros, jubilados, jóvenes o artistas para hablar de transformación, memoria y pertenencia, pero también de amistad, resistencia y esperanza. La docuserie 'España de Barrio' se estrenará el 19 de abril, tras 'Barrio Esperanza' 5 La primera entrega se adentra en Carabanchel, que se presenta a sí mismo con orgullo y sin complejos: un barrio obrero, mestizo y en plena transformación que ha pasado de la periferia al mapa cultural de la ciudad. Una voz directa, irónica y cercana que marca el tono de la docuserie.