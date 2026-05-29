'Informe Semanal' se adelanta a la visita de León XIV a España con el reportaje 'Un papa contra la indiferencia'

En una semana de turbulencias en la escena judicial, con nuevas causas de gran repercusión que afectan al PSOE, España recibe, en unos días, al papa León XIV. Su agenda está plagada de grandes eventos, pero también de gestos y visitas más cercanas que harán mirar hacia realidades incómodas como el sinhogarismo. Este sábado, ‘Informe Semanal’ también se acerca a la obra magna de Antoni Gaudí en el centenario de su muerte.

‘Un papa contra la indiferencia’

De un barrio obrero en Madrid, al Raval de Barcelona pasando por los puertos canarios. La vertiente social, pobreza, exclusión social y migración, marca el tono del viaje a España de León XIV. Aterrizará el 6 de junio y serán 7 días de la primera visita papal a nuestro país en 15 años.

‘Informe Semanal’ recorre las paradas donde el pontífice ha priorizado el contacto directo para acompañar a quienes viven en los márgenes y escuchar testimonios como los de Joysse y Ernesto, que han encontrado oportunidades gracias a Cáritas. Ambos cuentan su calvario, desde dormir en la calle, hasta encontrar un techo. "Lo que quiero es salir de esta incertidumbre, de la dependencia, estoy acostumbrado a trabajar", explica Ernesto en el centro CEDIA para personas sin hogar en el madrileño barrio Lucero, una de las primeras paradas del pontífice.

Sus responsables advierten de que la situación económica y la crisis de vivienda los lleva a dar techo y comida a personas cada vez más jóvenes. "Muchos son abocados a ir hacia los márgenes de la sociedad. Y ahí están incluidos desde los perfiles más de exclusión hasta perfiles más normalizados", advierte Juanjo Gómez-Escalonilla, al frente del CEDIA.

El sinhogarismo también es evidente en el Raval. En la Iglesia de Sant Agustí, conocida como la "catedral de los pobres", esperan con ganas a León XIV. También aquellos que acuden a la Fundación Arrels. "Es bueno que venga para dar visibilidad a un drama en el que viven miles de personas", sostiene Alfredo Pascual, voluntario de la Fundación.

Algunas de las imágenes con más simbolismo ocurrirán en el archipiélago canario. En el puerto de Arguineguín, León XIV visibilizará el drama de la migración y las víctimas de la ruta atlántica. Su visita coincidirá además con la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que endurecerá las fronteras. Mamorú Dembélé no sabe nadar, pero con 17 años se arriesgó a subir a un cayuco huyendo de la guerra en Mali. Todavía siente cierto rechazo, aunque lleva meses trabajando como camarero: "Yo tengo un objetivo, y es ayudar a familia".

“Alzad la mirada” es el lema elegido para la visita. Todo un reto logístico y de seguridad, cuentan los alcaldes de las ciudades elegidas. Celebrará varias vigilias y misas en lugares emblemáticos, como la Sagrada Familia. Por primera vez, y como jefe de estado, hará una visita histórica al Congreso. "Se va a encontrar una España polarizada políticamente. Creo que sobre eso será versará el discurso de las Cortes", sostiene Cristina Sánchez, directora del semanario ‘Alfa y Omega’. El desembolso económico para organizar todos los actos supera los 15 millones de euros, afirma Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, quien destaca que haya elegido España como primer país europeo en visitar: "Un país plural, un país muy diverso, un país donde hay profundas convicciones religiosas que se comparten hoy en día con otras formas de entender la sociedad".