'Al otro lado de la Luna', este sábado en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ se centra este sábado en la misión Artemis II de la NASA y detalla cómo ha sido este viaje sin precedentes a la Luna. Además, el programa analiza el inicio de dos grandes causas judiciales por corrupción que afectan a los dos principales partidos de nuestro país.

‘Al otro lado de la Luna’

Ya no es ciencia ficción. La misión Artemis II de la NASA, que despegó con éxito desde Cabo Cañaveral el pasado 1 de abril, ya ha marcado una nueva era en la exploración espacial, llena de momentos históricos. Pedro Duque, astronauta y actualmente presidente de Hispasat, asegura que ahora se está más cerca de establecer una base lunar: "Todos los sistemas que necesitaríamos para estar en la Luna están ya ensayados en la Estación Espacial Internacional. Así que creo que sin ninguna duda es posible. Es cuestión de inversión, tiempo y gente".

Más de medio siglo después, una tripulación humana a bordo de la nave Orion ha vuelto a viajar hasta la Luna, pero ha llegado más lejos que nunca al situarse a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, superando el récord del Apolo 13, y observar por primera vez la cara oculta del satélite, aproximándose a 6.545 kilómetros. "Han visto por primera vez con ojos humanos, zonas cerca del Polo sur de la Luna que antes nunca se habían visto", señala Montserrat Villar, astrofísica del CSIC. Los cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen -canadiense- y Christina Koch, la primera mujer en orbitar la luna, no han descendido a la superficie, pero han abierto el camino para los que vendrán después. Durante siete horas, han sobrevolado el lado de la Luna que nunca mira a la Tierra, han visto un eclipse solar y han capturado unas 10.000 imágenes. Anécdotas como ducharse con toallitas y charlas en el espacio con los expertos de la NASA en Houston han sido transmitidas en directo y seguidas por millones de espectadores. Los astronautas también han lanzado mensajes esperanzadores, de unidad y cargados de simbolismo. "Esto que llamamos universo es un montón de nada, ustedes tienen un oasis donde podemos existir juntos", ha dicho Victor Glover, piloto de la misión.

Está previsto que la cápsula Orion americe en el Pacífico, frente a la costa de California, este 11 de abril a las 02:07h (hora peninsular). "Es igual de crítico el lanzamiento del cohete como la reentrada", subraya Pedro Duque, quien ha estado dos veces en el espacio, la última en 2003: "En el caso de las cápsulas que frenan, todo depende de un escudo que está adelante y que te protege de ese aire a más de mil grados, que si no fundiría directamente el aluminio". La NASA considera que la observación de la cara oculta de la Luna y los hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar en 2028 como recordaba Pedro Duque. En pleno furor por la misión Artemis II, el presidente de EE.UU. saludó a los astronautas para felicitarles, aunque paradójicamente Donald Trump, ese mismo día, daba prioridad a la guerra en Irán, al mismo tiempo que ya era de conocimiento público su intención de aplicar grandes recortes al presupuesto científico de la NASA. Estados Unidos y China compiten en esta carrera por ser el primero en establecer una colonia en el satélite. "El mundo espacial tiene estos dos grandes bloques y uno de los motivos de esa carrera es explotar recursos lunares", señala Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, porque "la Luna es muy rica en muchos materiales como hierro, aluminio, titanio y Helio-3, que es fundamental para la fusión nuclear". La exploración lunar entra en una nueva etapa, y en el horizonte, también se vislumbra la exploración de la superficie de Marte, con un potencial mucho mayor y un reto que quizás ya no parezca tan lejano.