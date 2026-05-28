La Final de la Champions entre PSG y Arsenal se decide en RTVE

La gran cita del fútbol europeo, la Final de la Champions League 2025-2026, podrá seguirse, un año más, en RTVE. Este sábado, el encuentro enfrentará a dos equipos entrenados por técnicos españoles: el PSG de Luis Enrique, vigente campeón y que busca su segunda “orejona” consecutiva; y el Arsenal de Mikel Arteta, que persigue el doblete tras coronarse en la Premier League y poder levantar la que sería la primera Champions en su historia.

Luis Enrique y Mikel Arteta

La gran final, en abierto, en La 1 La 1 ofrecerá el partido íntegro con una retransmisión desde Budapest en la que Juan Carlos Rivero narrará el encuentro junto a Mario Suárez en los comentarios. Nico Díaz estará a pie de campo, David Riol, pendiente de la actualidad de los equipos, y Nacho Poveda supervisará el despliegue. La 1 conectará con el estadio a las 17:40 horas, y ofrecerá la habitual actuación musical previa al encuentro, que tendrá como protagonista este año a la mítica banda The Killers. Una actuación que contará con David Beckham como maestro de ceremonias. La última hora de la final podrá seguirse en los días previos a través de Teledeporte y también en los Telediarios e informativos del Canal 24 horas, con conexiones en directo con la capital húngara.

RNE: ‘Tablero Deportivo’, sonido dual y la última hora Radio Nacional de España ofrecerá una amplia cobertura de la final de la Champions, con la emisión íntegra del partido el sábado en ‘Tablero Deportivo’ y la opción de sonido dual para verlo por La 1 y escuchar la narración de RNE. Antonio Muelas pondrá voz al encuentro, y Juan Martín cubrirá todo lo que pase en la previa y durante el partido desde el estadio. Además, la emisora pública ofrecerá desde el viernes la última hora de las ruedas de prensa de entrenadores y jugadores, y del ambiente en la ciudad y lugares claves en sus informativos y boletines y en los espacios deportivos ‘Radiogaceta de los Deportes’ y ‘El Vestuario’. Ousmane Dembélé y Bukayo Saka