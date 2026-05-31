La 1 (16,4%), líder del sábado con el Día de las Fuerzas Armadas y la final de Champions, lo más visto de la jornada
- El PSG-Arsenal es la final sin equipos españoles con mayor cuota desde 2023: 29,5%, 2.640.000 espectadores y 5.196.000 contactos
- El especial por el Día de las Fuerzas Armadas (19,8%), líder y récord desde 2018. El dato exclusivo en el Canal 24 horas es máximo desde 2022
- Los informativos se sitúan entre los espacios más vistos de RTVE y ayer lideraron su franjas el Telediario 2 e ‘Informe Semanal’
La 1 (16,4%) fue la cadena más vista este sábado, con su oferta informativa y deportiva, y aventajó en casi cinco puntos a la segunda opción. La final de Champions se alzó como lo más visto del día y del mes y el despliegue informativo por el Día de las Fuerzas Armadas logró su mejor dato desde 2018. Ambos acontecimientos tuvieron una amplia cobertura ayer en TVE, RNE, RTVE Noticias y RTVE Play.
La 1 fue líder en las franjas de mañana (14,7%), tarde (25,6%) y prime time (15,6%).
La Champions encabeza las audiencias del mes
El choque entre PSG y Arsenal es la final de Champions sin equipos españoles con mejor cuota desde 2023. El partido reunió a una media de 2.640.000 espectadores y un 29,5% de cuota, con casi 5,2 millones de contactos. La prórroga se elevó a 3.188.000 y un 35,5%, con 4.475.000 espectadores únicos. Y los penaltis crecieron hasta 3.601.000 y un 39,7%, con 4.023.000 contactos. La 1 logró el minuto de oro de este sábado, a las 21:00 horas, con 3.821.000 espectadores y un 41,5% de cuota.
Los penaltis, la prórroga y el partido de ayer se convierten en los tres espacios más vistos del mes de mayo en televisión.
Además, la final reunió a 518.921 visitantes únicos en directo en RTVE Play, una subida del 44,2% respecto al año pasado. El minuto de oro se produjo a las 21:00 horas, con 207.121 espectadores siguiendo el desenlace de la tanda de penaltis que daba la victoria al PSG. En redes sociales, los contenidos sobre la final de la Champions acumulan 2,12 millones de visualizaciones.
Día de las Fuerzas Armadas: un despliegue de récord
La retransmisión del Día de las Fuerzas Armadas desde Vigo lideró lidera su franja de emisión, con un 19,8% de cuota y 1.828.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas. Es su mejor dato desde 2018. Solamente en el Canal 24 horas reunió un 3,3%, su mejor cuota desde 2022.
Informativos de referencia
La de ayer fue una intensa jornada informativa en la que los espacios informativos de RTVE merecieron una gran acogida de la audiencia.
El TD1 Fin de Semana logró 1.361.000 espectadores y un 15,7% en La 1 y el Canal 24 horas. El bloque de Deportes tras el Telediario 1 registró 1.526.000 seguidores y un 15,3% de cuota..
El TD2, en versión reducida tras la final de Champions, fue líder de su franja, con una media de 1.415.000 y un 16,5% en La 1. A continuación, 'Informe Semanal' creció hasta el 12,4% y también lideró. Reunió 1.068.000 espectadores de media, con hasta 2.421.000 contactos en La 1 y el Canal 24 horas.
Y como cada fin de semana, RTVE es referente informativo por la mañana, con Noticias Fin de Semana 24 horas liderando: ayer lo hizo con un 18,1% y 2.161.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas.