La 1 (16,4%), líder del sábado con el Día de las Fuerzas Armadas y la final de Champions, lo más visto de la jornada

La 1 (16,4%) fue la cadena más vista este sábado, con su oferta informativa y deportiva, y aventajó en casi cinco puntos a la segunda opción. La final de Champions se alzó como lo más visto del día y del mes y el despliegue informativo por el Día de las Fuerzas Armadas logró su mejor dato desde 2018. Ambos acontecimientos tuvieron una amplia cobertura ayer en TVE, RNE, RTVE Noticias y RTVE Play.

La 1 fue líder en las franjas de mañana (14,7%), tarde (25,6%) y prime time (15,6%).

La Champions encabeza las audiencias del mes El choque entre PSG y Arsenal es la final de Champions sin equipos españoles con mejor cuota desde 2023. El partido reunió a una media de 2.640.000 espectadores y un 29,5% de cuota, con casi 5,2 millones de contactos. La prórroga se elevó a 3.188.000 y un 35,5%, con 4.475.000 espectadores únicos. Y los penaltis crecieron hasta 3.601.000 y un 39,7%, con 4.023.000 contactos. La 1 logró el minuto de oro de este sábado, a las 21:00 horas, con 3.821.000 espectadores y un 41,5% de cuota. Los penaltis, la prórroga y el partido de ayer se convierten en los tres espacios más vistos del mes de mayo en televisión. Además, la final reunió a 518.921 visitantes únicos en directo en RTVE Play, una subida del 44,2% respecto al año pasado. El minuto de oro se produjo a las 21:00 horas, con 207.121 espectadores siguiendo el desenlace de la tanda de penaltis que daba la victoria al PSG. En redes sociales, los contenidos sobre la final de la Champions acumulan 2,12 millones de visualizaciones.

Día de las Fuerzas Armadas: un despliegue de récord La retransmisión del Día de las Fuerzas Armadas desde Vigo lideró lidera su franja de emisión, con un 19,8% de cuota y 1.828.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas. Es su mejor dato desde 2018. Solamente en el Canal 24 horas reunió un 3,3%, su mejor cuota desde 2022.