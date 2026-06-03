Mueren cinco policías forales en un accidente de tráfico en Elgoibar

Cinco policías forales de Navarra que iban a hacer prácticas a la base de la Ertzaintza en Iurreta han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico en la AP-8 a la altura de Elgoibar, Guipúzcoa. El suceso se ha producido cuando ha chocado la furgoneta en la que viajaban con un camión cisterna.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado de que el trágico siniestro ha tenido lugar sobre las 09:15 horas. Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han muerto, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, y se han generado importantes retenciones en la zona. La circulación se ha desviado a la AP-1. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.