Stop Accidentes urge a la aprobación de la nueva tasa de alcohol: "Sigue siendo la principal causa de muertes"

Stop Accidentes ha exigido a los partidos políticos la aprobación definitiva de la nueva regulación del consumo de alcohol que prevé una reducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2.

"El alcohol sigue siendo la principal causa de siniestros mortales en nuestro país. Conducir bebido no solo debería recibir el reproche penal, sino también el severo reproche social del que todos formamos parte", ha asegurado este martes el vicepresidente de la asociación David Pérez de Landazábal, que ha recordado que los datos más recientes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses muestran cómo la mitad de los conductores fallecidos en siniestros de tráfico habían consumido alcohol.

Además, casi el 70% de los cadáveres analizados que dieron positivo en consumo de alcohol habían ingerido más de 1,20 gramos por cada litro de sangre, lo que constituiría por sí mismo un delito.

Precisamente, la Dirección General de Tráfico pone en marcha desde este lunes y hasta el 21 de diciembre una campaña especial sobre control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductores, con el objetivo de aumentar la seguridad en las vías y promover un consumo cero.

Más de 73.500 muertos desde el año 2.000 Más de 73.500 personas han perdido la vida en España, víctimas de siniestros de tráfico desde el año 2000, recuerdan desde Stop Accidentes, que apuntan a que hubo un "gran paso adelante" en la reducción de víctimas mortales entre los años 2004 y 2013, pero lamentan que "llevamos más de una década sin obtener nuevos avances". "Una población entera comparable a ciudades como Ciudad Real o Palencia ha desaparecido de la vida de otras tantas familias españolas en estos años, sin que eso haya hecho posible sostener el esfuerzo por seguir mejorando nuestras políticas de seguridad vial reduciendo la mortalidad de la circulación a motor", añaden. El análisis realizado por la asociación de víctimas Stop Accidentes en el 25 aniversario de su existencia muestra cómo, tras una década de enormes avances impulsados por el carnet por puntos y la reforma del Código Penal, España ha regresado "a la senda del conformismo y el estancamiento". Después de que en 2013 se marcase el mínimo de 1.680 personas muertas, las cifras han retrocedido hasta situarse alrededor de 1.800 personas víctimas mortales al año, con la excepción de los años del Covid. Creen desde la asociación que los últimos 12 años se han caracterizado por la "ausencia de nuevas medidas legislativas para seguir incrementando las sanciones contra los protagonistas de la violencia vial o mejorando la prevención". Y añaden: "Si bien es cierto que son muchas las empresas e instituciones que participan en las acciones de prevención en España, no lo es menos que la sociedad parece haber entrado en un nuevo periodo de cierto conformismo. Una situación muy parecida a la que se daba a finales del siglo XX, aunque bien es cierto que con menos de la mitad de víctimas mortales que entonces".

"Una tasa todavía muy mejorable" Con una tasa de 37 personas muertas por cada millón de habitantes en siniestros de tráfico, España está por debajo de la media europea, que se sitúa en 44. Pero todavía muy por detrás de los países nórdicos, como Noruega y Suecia, cuyos índices están en 20 fallecimientos por cada millón de habitantes. 25 años después de su nacimiento, Stop Accidentes sigue creyendo en la denominada “Visión Cero”, aprobada por el Parlamento Sueco en 1997 y que sostiene que "conseguir cero personas muertas al volante no solo debe ser un objetivo perseguible, sino que debe plantearse como realista". "Las cifras explican por sí solas la dimensión del fenómeno y hasta qué punto es un problema social de primera magnitud al que no se está prestando la atención que merece. Pero lo que nunca podrán explicar esas cifras es el dolor de cada familia que se oculta tras cada una de esas víctimas. Las muertes de miles de personas se podrán evitar si seguimos tomando decisiones valientes. Esa es la razón de ser de nuestra asociación, que no se conforma con excusas ideológicas, ha expuesto la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella.