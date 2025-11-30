Mueren once personas en las carreteras este fin de semana, cinco de ellos jóvenes en dos graves accidentes de tráfico

Once personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en ocho accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas a lo largo del fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas de este domingo, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Se da la circunstancia de que tres de los fallecidos son personas jóvenes, de entre 17 y 25 años, que han muerto en dos graves accidentes ocurridos en Granada y en Cantabria.

El viernes se produjeron en las carreteras españolas tres accidentes mortales en los que tres personas perdieron la vida, mientras que dos resultaron heridas. De la misma forma, el sábado se produjeron otros tres siniestros con tres muertos.

Este domingo, se han registrado dos accidentes de tráfico con cinco víctimas mortales, todos jóvenes de entre 17 y 25 años, en Cantabria y Granada.

Un accidente en Cantabria acaba con la vida de tres jóvenes De madrugada, sobre las 00.30, tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han perdido la vida tras salirse de la vía en el vehículo en el que viajaban en la N-634, en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal. Según la Delegación del Gobierno en Cantabria, por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta. El coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano. Los ayuntamientos de Cabezón de la Sal y Mazcuerras (donde vivía uno de ellos) han decretado tres días de luto oficial por su muerte. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha mostrado su pesar por la pérdida de los tres jóvenes, "un gran golpe para todo el valle y para Cantabria", ha afirmado en un comunicado. ““ "Consternada por este terrible accidente que se ha cobrado la vida de tres jóvenes. No hay consuelo para las familias. Mi pésame y todo mi afecto en este momento tan triste", ha escrito también en su cuenta de X. También el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha expresado sus condolencias en la misma red social. ““