Al menos cuatro muertos, entre ellos dos menores, tras el choque de un minibús escolar con un tren en Bélgica

Al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, han muerto este martes y otras dos han resultado heridas graves en la localidad belga de Buggenhout, a unos 28 kilómetros al noroeste de Bruselas, después de que un minibús escolar chocara contra un tren en un paso a nivel.

El ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, ha declarado a la televisión RTL que los fallecidos son dos adolescentes, el conductor del minibús y el acompañante escolar.

Por el momento, se desconocen las causas de la colisión, aunque Crucke ha señalado que, según la información de que dispone, el paso a nivel donde se produjo el accidente estaba cerrado y que por razones que aún deben ser esclarecidas el vehículo escolar transitó por él "a la fuerza".

El paso a nivel estaba cerrado "En ese momento venía un tren, el accidente fue inevitable dadas las circunstancias", ha apuntado el ministro, quien ha revelado que habló con el director general de Infrabel, la empresa pública que gestiona los ferrocarriles, que le ha dicho que disponen de imágenes que demuestran que el paso a nivel estaba clausurado. En estos momentos, las autoridades se encuentran en el lugar del siniestro recopilando datos sobre el incidente. Una portavoz de la policía, An Berger, ha precisado al canal RTBF que a bordo del minibús viajaban siete menores, un auxiliar escolar y el conductor. "El autobús circulaba junto a la vía férrea, el conductor intentó cruzar, pese a que las barreras estaban bajadas", ha dicho Berger, quien ha subrayado que la fiscalía se trasladará al lugar de los hechos para iniciar las pesquisas.