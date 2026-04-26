Un teléfono para víctimas de accidentes de tráfico, profesores españoles premiados y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbil. Se cumplen 40 años de esta catástrofe y por eso hemos emitido el documental Centrales nucleares en zonas de guerra que te dejo aquí enlazado. Además es la festividad de San Isidoro de Sevilla, nada que ver con la Feria y sus casetas, sus trajes de gitana y rebujitos varios. La ONU nos invita este domingo a celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual en medio de la vorágine de las inteligencias artificiales. Hoy también es el Día de la Visibilidad Lésbica y el Día Mundial del Matrimonio. Felicidades a quien corresponda. Y ánimo a los que aún no han dado el paso. O los pasos. A la visibilidad y al matrimonio.

Conviene recordar que un 26 de abril, pero de 2009 — no hace tanto — la expedición rusa MLAE de Vasili Yelagin alcanzaba el Polo Norte geográfico por primera vez usando vehículos terrestres. También un día como hoy, pero de hace 37 años, exactamente de 1989, se emitía el primer episodio de la serie de anime Dragon Ball Z en Japón. Y hoy cumple 123 años el único equipo español que aún compite en la Champions League, el Club Atlético de Madrid, fundado el 26 de abril de 1903 por un grupo de estudiantes bilbaínos en la capital rojiblanca de España. ¡Aúpa Atleti!

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 19 Son metros. En realidad entre 7 y 19 metros es la longitud que tenían los kraken, los pulpos gigantes. Sí, existieron y dominaron los mares en el periodo Cretácico. Así lo ha revelado esta semana un estudio internacional en el que se determina que ocuparon la cima de la cadena alimentaria hace entre 72 y 100 millones de años. El hallazgo se basa en el análisis de 27 mandíbulas fósiles, la única parte dura del cuerpo que suele conservarse.

Un teléfono para las víctimas de accidentes de tráfico La mejor noticia de la semana la conocimos el jueves. Coincidiendo con el Día del Libro, con San Jorge, con la fiesta de Castilla y León y con la de Aragón, se ponía en marcha el teléfono 018. Se trata de un número gratuito, accesible y con cobertura nacional que está disponible los 365 días del año entre las 8.00 y las 21.00 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después de un accidente de tráfico. Cualquier persona que sufra un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España podrá marcar el 018 para recibir información personalizada y especializada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tiene a su disposición. Nuevo teléfono 018 para las víctimas de accidentes de tráfico: ofrecerá recursos psicológicos, legales y médicos RTVE.es

Profesores innovadores y premiados Ana Hernández y Cristian Ruiz tienen en común varias cosas. Son profesores, dan clase en España y los dos han recibido el Global Teacher Prize, que es el Óscar de la educación, en los últimos años. Ambos han arriesgado al impartir sus materias innovando en las aulas para que sus alumnos disfruten del dibujo y la informática al tiempo que aprenden con más ganas. Hemos hablado con ellos en el instituto Julio Verne de Madrid y el Juan de Lanuza de Zaragoza. Nuestros compañeros Pablo Amil, Caren Ruiz y Edgar Aparisi nos lo cuentan en esta pieza que lleva su propio vídeo. Las claves de los profesores que innovan y arriesgan en las aulas RTVE.es (TEXTO) / PABLO AMIL / CARMEN RUIZ / EDGAR APARISI (VÍDEO)

Libros que curan Nuestra compañera María Menéndez nos regalaba esta semana, coincidiendo con la fiesta de los libros, el Premio Cervantes y la feria de Sant Jordi, un reportaje sanador sobre libros que curan. María nos acerca varias iniciativas de enfermeras y bibliotecarias que ponen los libros en el centro de los cuidados porque están convencidas del poder de la literatura para sanar y transformar. Una de estas historias se desarrolla en Munera (Albacete), donde la bibliotecaria María Nieves Ruiz y la enfermera del centro de salud público, Remedios Plaza, junto a varias farmacias del pueblo, se han unido para fomentar la lectura entre sus 3.500 habitantes. Quieren transmitir la idea del poder curador y terapéutico de una literatura que facilita el bienestar, cuida la salud mental, fomenta la empatía, impulsa el espíritu crítico y ayuda a reconectar con el mundo y con uno mismo. No dejes de leerlo. Libros que curan, cuando leer es la mejor receta: "Es un refugio y medicina para el alma" María Menéndez

Nuevo tratamiento para el cáncer de páncreas Y más salud, que siempre es buena noticia. Un grupo de investigadores ha creado una vacuna personalizada de ARN mensajero que ha demostrado una supervivencia más prolongada en pacientes con cáncer de páncreas. El estudio indica que casi la mitad de los participantes en un ensayo siguen vivos seis años después. La cifra es muy superior a la supervivencia habitual en este tipo de tumores, que ronda el 13% a cinco años. Pero lo mejor de todo es que algunos se han llegado a curar de la enfermedad. Una vacuna personalizada de ARN mensajero muestra supervivencias prolongadas en cáncer de páncreas RTVE.es

España, un país de caminantes De vuelta en España, aunque seguimos con la salud. El martes, nuestra compañera del Telediario Patricia Pereira nos contaba que España es el segundo país donde más se camina. El dato sale de un estudio basado en una aplicación que mide los pasos diarios en habitantes de 52 países. Sólo nos superan los italianos. "Caminar es cardiosaludable, mejora la hipertensión arterial, la glucemia, todo el aparato vascular, el deterioro cognitivo y favorece la socialización", dice a RTVE Isabel Lozano, geriatra en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. Y sí, menos sedentarismo se traduce en más calidad de vida. ¿La recomendación de los que saben? Muy fácil, caminar al menos media hora a un ritmo ligero durante cinco días a la semana. Paso a paso. 01.27 min España es el segundo país de entre medio centenar donde más se camina, según la aplicación que mide los pasos diarios

Y con gran consumo de frutas y verduras Si a la media hora de caminata ligera en días laborables le sumamos que cada vez comemos más productos frescos, pues mejor que mejor. Nuestra compañera de la sección de Economía Carmen Morales nos explicaba esta semana que en España hay un 53,5% de los hogares que admite cambios en sus patrones de consumo, lo que se traduce en más visitas al súper con carritos más vacíos —esto es bueno porque cada vez comemos más fresco y evitamos el desperdicio alimentario, aunque no lo es tanto por la subida de precios—. Dice la noticia que la compra de fruta o carne acapara una media de 2.223 euros al año por familia, unos 42 euros semanales. Más productos frescos en una cesta de la compra cada vez menos llena para ajustar presupuesto CARMEN MORALES PUISEGUR

La cabra guisandesa se recupera La historia de la recuperación de las cabras guisandesas de la Sierra de Gredos es preciosa. Nos la ha contado desde RTVE Castilla y León Alicia de los Llanos, que ha estado con José Ignacio Romero, el gerente de la Asociación de Criadores de Caprino de Raza Guisandesa, una especie de la que sólo quedan tres rebaños con menos de 300 cabezas en toda la provincia de Ávila. La sierra de Gredos avanza hacia la recuperación de su cabra guisandesa Alicia de los Llanos (RTVE Castilla y León) Estas cabras se caracterizan por su color uniforme rojizo y las orejas blanquecinas. Son autóctonas de Guisando y Candeleda y ahora la intentan recuperar en la localidad de Bohoyo. "Hay 38 cabras guisandesas: un macho y 18 chivines (chivos pequeños). La mayoría están preñadas y calculo que podemos llegar a los 25 o 30 chivines", le explica José Ignacio, que empezó el rebaño con cinco ejemplares y en dos años ha visto aumentar su número exponencialmente.