Nace un bebé 30 años después, Villamanín reparte El Gordo, primera arzobispa y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Mundial del Piano en este Domingo de Ramos en el que a las dos hemos pasado a las tres. Sí, hoy es el Día del Cambio de Hora en Europa. En Estados Unidos, por contra, celebran el Día Nacional de los Veteranos de Guerra entre intentos de conversaciones de paz para acabar con la de Irán.

Conviene recordar que, tal día como hoy de hace 53 años, en 1973, el último soldado estadounidense abandonaba Vietnam tras el fin de la guerra —y la derrota de su país—. Más recientemente, un 29 de marzo de 1989, se inauguraba en París la pirámide de cristal bajo la cual se ubicaba la nueva entrada del Museo del Louvre. Mucho antes, en 1871, la reina Victoria asistía a la puesta de largo del Royal Albert Hall en Londres, Reino Unido. Muchos estrenos en Domingo de Ramos para evitar “que se caigan los pies y las manos”.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 59.396 Son euros. 59.396 euros que han cobrado los afortunados que compraron una papeleta de cinco euros —de los que jugaban cuatro y donaban uno— a la comisión de fiestas de Villamanín, en León. “Perdemos un poco pero ganamos todos” nos han contado los agraciados que empezaron a cobrar este martes después de tres meses de incertidumbre por un error al consignar las papeletas. Vendieron 450 y sólo respaldaron 400. Lo bueno es que han suscrito un pacto de solidaridad entre el 99% de los afortunados. Han recuperado la ilusión navideña en primavera. Una gran noticia.

Lidia, primera bebé en 30 años Pero la mejor noticia de la semana ha tenido lugar en Las Villuercas, en Cáceres. Concretamente en la pedanía de Solana de Cabañas, una localidad que, según el padrón del INE de 2024, cuenta con 41 habitantes y donde este lunes ha nacido Lidia. Es la primera bebé en 30 años y nos lo ha contado desde la plaza del pueblo nuestra compañera Eulalia N. González. La última niña nacida en el pueblo había sido su tía, que ya tiene 33 años, y el último niño tendrá ahora unos 30. Lidia, primera bebé en 30 años en un pueblo de Las Villuercas con 40 habitantes Eulalia N. González - RTVE Extremadura Lidia Benito Gómez nació el pasado 13 de marzo en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, el que le corresponde por zona, a unos 120 kilómetros de su pueblo. El pediatra lo tiene a unos diez minutos en coche, en Berzocana, y para ir al cole se tendrá que desplazar 18,4 kilómetros hasta el Centro Rural Agrupado Las Villuercas, en la pedanía de Roturas de Cabañas. Y sí, viene con un pan debajo del brazo y muchos brazos deseando cogerla porque va a ser “la niña mimada del pueblo”, coinciden todos los vecinos que ya forman parte de su familia.

Jóvenes lectores viajan a Libros, en Teruel Y de Extremadura a Aragón. En la localidad de Libros, ubicada en Teruel, la escuela cerró hace ya 14 años. Hoy apenas tiene 102 habitantes. Sin embargo, este miércoles ha celebrado una Feria del Libro para los más pequeños a la que han acudido autores superventas de la literatura infantil y juvenil a los que han acompañado en torno a 200 pequeños lectores. Todo ello dentro de la iniciativa “Pueblos que cuentan” con la que se promueve la lectura en zonas rurales. Pero lo mejor es que veas la pieza que han preparado nuestros compañeros del centro territorial de Aragón, Silvia Barracas y Pimpi López. Te va a encantar. 01.27 min La localidad de Libros, en Teruel, recibe a 200 jóvenes lectores

Ricardo Darín, un argentino de Jaén Y de Aragón a Andalucía pasando por Argentina. El actor Ricardo Darín ha protagonizado una de las noticias más simpáticas de la semana. Resulta que en una entrevista explicó que cuando le dieron la nacionalidad española tuvo que elegir un lugar de nacimiento y que él se decidió por Jaén. A partir de ahí, la Oficina de Turismo de Andalucía ha montado una singular y amable campaña de publicidad para promocionar la capital del “Paraíso Interior”. Es una delicia escuchar a los jienenses disputarse la “placa conmemorativa” que indica el lugar donde nació y creció “Ricardín, de Ricardo y Darín”. Ricardo Darín, "natural de Jaén" por decisión propia RTVE.es

León, capital del eclipse de Sol Y si empezábamos la sección en la localidad leonesa de Villamanín con la Lotería de Navidad, ahora volvemos, aunque a la capital, porque León es la capital elegida por la Agencia Espacial Europea (ESA) como punto de encuentro ciudadano para vivir el eclipse solar del 12 de agosto. La noticia la daba este miércoles la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, que hablaba de "oportunidad única" y de que ya trabajan junto al Ayuntamiento de León en un programa conjunto para la divulgación científica en torno a este fenómeno “excepcional”. Recuerda, el 12 de agosto, eclipse de sol total. La ESA escoge León como punto de encuentro ciudadano en España para vivir el eclipse solar el 12 de agosto RTVE.es/ EUROPA PRESS

A la Luna, en 2028 Del Sol a la Luna. La NASA ha anunciado este martes un ambicioso plan para regresar a la Luna en el año 2028. Van a invertir nada menos que 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso al satélite. Su idea es realizar alunizajes tripulados cada seis meses para construir una base lunar permanente. ¿Se podrán ver los eclipses de Sol desde la Luna? La NASA anuncia un ambicioso plan para regresar a la Luna en 2028 y aparca temporalmente su proyecto de estación orbital RTVE.es / AGENCIAS

Primera arzobispa de Canterbury Volvemos a la Tierra aunque para contarte un tema muy relacionado con el Cielo. Esta semana los anglicanos han nombrado a Sarah Mullally arzobispa de Canterbury. Es la primera mujer en la historia que accede a este cargo como máxima autoridad eclesiástica de esta religión cristiana mayoritariamente profesada en el Reino Unido. Es una buena noticia porque el feminismo —que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres— siempre lo es. También en el ámbito religioso. Sarah Mullally hace historia al convertirse en la primera mujer arzobispa de Canterbury Rtve.Es / Agencias