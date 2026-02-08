Salva a su familia nadando, Doñana rebosa vida, los embalses se llenan y otras buenas noticias de la semana
- Un adolescente nada durante cuatro horas en el mar para salvar a su familia
- Las lluvias en Doñana aumentan en un 85% la procreación entre las especies
Buen domingo y feliz Día del Nirvana, un concepto fundamental en algunas religiones como el hinduismo, el jainismo y el budismo. El nirvana viene a ser una especie de estado de felicidad que alcanza el alma cuando uno se libera del sufrimiento. Suena muy bien, como la banda de rock estadounidense de finales de los ochenta y principios de los noventa que se hacía llamar así.
Este 8 de febrero se celebran las elecciones autonómicas en Aragón, también van a votar en segunda vuelta los vecinos de Portugal y las urnas estarán esperando para las elecciones parlamentarias en Tailandia y en Japón. Es la fiesta de la democracia. Aunque no podemos pasar por alto el fiestón que se va a celebrar en Lalín. El municipio pontevedrés culmina este domingo su Feira do Cocido. Una noticia tan buena como sabrosa.
Entre las efemérides que conviene no olvidar recordamos este domingo que se cumplen 85 años del rescate de la Dama de Elche. La “reina mora” ilicitana estaba en el parisino Museo del Louvre y, tal día como hoy, 8 de febrero de 1941, llegaba al madrileño Museo del Prado. Luego pasaría al Arqueológico treinta años después, pero esa es otra historia.
El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 157
Más de cinco meses, exactamente 157 días, son los que lleva inundada Doñana en el periodo 2024-2025. Y esto es una buena noticia porque mejora la procreación de especies hasta en un 85%. Conviene recordar que al ser una de las reservas más importantes de Europa, la variedad de especies actúa como un seguro de vida para el planeta.
Paula Ozaez nos ha contado esta semana que se trata del ciclo hidrológico más largo de los últimos 42 años. Y es que 157 días es casi el doble de la media histórica que está en 79 días. Se trata de una cifra que representa el ciclo más largo desde 1984, según el informe Estado de la Biodiversidad de Doñana 2025 que ha presentado el CSIC este jueves en la Estación Biológica.
La reserva de agua se dispara
Seguimos con el agua que nos dejan las borrascas encadenadas a las que parece que sólo achacamos desgracias. Pues no. Las lluvias han llenado nuestros embalses y se han disparado las reservas de agua para consumo humano hasta un 64,7%. Para que te hagas una idea esto son 17 puntos por encima de la media de la última década. Y sí, es una muy buena noticia, sobre todo pensando en los meses de verano, el calor y la más que probable sequía que nos traerá el tiempo extremo que provoca el cambio climático.
Abierto el paso entre Gaza y Egipto
Este lunes, después de casi dos años, las autoridades israelíes han tenido a bien abrir el paso fronterizo de Ráfah, entre Gaza y Egipto, para el tránsito de personas a pie. Por primera vez en casi dos años han permitido que un número muy limitado de palestinos abandone el enclave y que otros, que lograron huir durante los primeros meses de la guerra, regresen a la Franja. Aún así, durante la primera jornada, sólo cinco enfermos recibieron autorización para salir de Gaza.
Salva a su familia tras nadar cuatro horas
Es, sin duda, la mejor noticia de la semana. El protagonista es Austin Applebee, un chaval de 13 años que estuvo nadando en el mar durante cuatro horas contra corriente hasta que logró alcanzar la orilla para pedir ayuda. Su madre y sus dos hermanos pequeños habían sido arrastrados mar adentro en una tabla de kitesurf y su madre y él decidieron que no tenían otra alternativa para pedir auxilio.
Austin nadó y nadó. Se quitó el salvavidas para nadar más rápido. "Solo pensaba en seguir nadando", declaraba a la televisión australiana junto a su madre y sus hermanos. La familia estuvo ocho horas a la deriva. Los servicios de emergencia, alertados por un Austin exhausto, localizaron a la madre y los dos niños pequeños a 14 kilómetros de la costa, a la deriva.
Un policía local salva la vida de un bebé
Y otra vida salvada. En esta ocasión la de un bebé que estaba en parada cardiorrespiratoria. Fue la semana pasada al sur de Madrid, en Alcorcón. Una patrulla de policías locales paró a un coche que conducía temerariamente tocando el claxon y con las luces de emergencia. Dentro iba una pareja con un bebé inerte. Enseguida uno de los policías comenzó la maniobra de reanimación del pequeño dentro del vehículo de los padres mientras su compañero abría paso hacia las urgencias del hospital con los rotativos y las sirenas a todo dar. “Escucharle llorar fue el momento de mayor emoción”, explicaba el policía Juan Antonio Sánchez Porras a nuestros compañeros de RNE.
Primer trasplante de cara
En otro hospital, en el Vall d’Hebron de Barcelona, ha tenido lugar esta semana el primer trasplante de cara del mundo. Carme, la receptora, había sufrido una infección por la picadura de un insecto que le provocó la muerte de células y tejidos en la cara. Se trata de una intervención muy compleja que ha sido posible porque el fallecimiento de la donante, por eutanasia, había sido programado y esto permitió planificarlo al detalle.
Un ciego ve tras un implante
Otra buena noticia de los avances de la ciencia aplicados a mejorar la vida de las personas ha tenido lugar en Elche, Alicante. Allí han conseguido que un paciente ciego recupere la visión parcial tras un ensayo de estimulación cerebral que ha sido posible gracias a un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández. Han conseguido que el paciente, totalmente ciego, percibiera luces y formas después de tres años de ceguera total. Dicen que este avance abre la puerta a nuevas terapias de rehabilitación para personas con daños severos en el nervio óptico.
Recuperan un cuadro de Sorolla
La vista es primordial para disfrutar del arte. Tan importante como el trabajo de la Policía Nacional al recuperar el cuadro 'La Chata', de Sorolla, desaparecido desde los años 70, para el disfrute de todos los españoles. El cuadro es un retrato de Isabel de Borbón y Borbón que pertenecía a la Sociedad Española de Amigos del Arte.
Esta sociedad desapareció y algunos de sus miembros, en vez de cumplir la ley, se quedaron con las obras de arte para su disfrute particular y privado. Gracias al trabajo de la policía se han recuperado también otras dos obras del pintor José Moreno Carbonero que volverán a formar parte del Patrimonio Cultural del Estado.
Encuentran un mini dinosaurio en Burgos
Otro hallazgo que hemos celebrado esta semana, y que nos ha sacado una sonrisa, es el de un mini dinosaurio burgalés. Se trata del 'Foskeia pelendonum', el dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo que, además, permitirá reescribir la evolución. Ha sido encontrado en el yacimiento de Vegagete, cerca de Villanueva de Carazo, en Burgos.
El nombre de “pelendonum” es un homenaje homenaje a los Pelendones, la tribu celtíbera que habitó la zona de la Sierra de la Demanda burgalesa. Pero el hallazgo no es fortuito, viene precedido de un exhaustivo trabajo internacional dirigido por el paleontólogo Paul-Émile Dieudonné. Que las cosas no se encuentran solas, para dar con algo hay que buscar mucho y bien.
Los 'minions' sonarán en los Juegos de Invierno
El patinador español Tomás Guarino podrá finalmente competir en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 con su actual programa corto basado en los 'minions'. Así lo ha comunicado la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), asegurando que las productoras titulares de los derechos musicales han dado su autorización.
Guarino había sufrido un revés a solo cuatro días del comienzo de los Juegos cuando le comunicaron que no podría competir con su ejercicio inspirado en los personajes animados de los 'minions' tras la negativa de Universal a ceder sus derechos. Y eso que la había usado en competiciones previas. Por fin, el viernes, conocíamos la buena noticia y podremos verle patinando sobre hielo con su peto vaquero, su jersey amarillo y la música de estos entrañables personajes.
Tres recomendaciones
La primera es una pieza de Ismael Arranz con consejos sencillos para enseñar a los niños a manejar el dinero. En realidad los consejos los dan las creadoras de Bankidu que han estado en el programa Economía de bolsillo de RNE. Aquí puedes leerlo y escucharlo.
La segunda es una pieza que también tiene que ver con los menores y que nos vuelve a llevar a Australia, donde Austin salvó a su familia nadando contra corriente. Esta semana una de las noticias de las que más se ha hablado ha sido el anuncio de que España va a prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Y sí, en Australia ya es así. Ana Ayuso se ha estudiado el tema y nos cuenta cómo funciona allí para saber si aquí podremos aplicarlo del mismo modo. Ya te adelanto que no, pero lo mejor es que lo leas.
Y la tercera y última sugerencia es que te des una vuelta por el especial sobre las elecciones de Aragón que llevan varias semanas alimentando con información de la buena nuestros compañeros del área de Nacional. Además ahí vas a poder seguir en tiempo real el recuento de los votos, los posibles pactos y el reparto de escaños. Te dejo seguido un enlace al trabajo de los de la sección de Datos con el cierre de las encuestas.
Hasta aquí el repaso de las mejores noticias de esta semana de lluvias en la que despedimos a Leonardo y damos la bienvenida a la borrasca Marta. Siete días en los que también te hemos contado buenas noticias, positivas y constructivas aunque algunos se empeñen en convencernos de que no son noticia. Que el día te sea propicio y que propicies un buen día. Disfruta del día de san Honorato. Seguimos, por las buenas.
