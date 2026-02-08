Salva a su familia nadando, Doñana rebosa vida, los embalses se llenan y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día del Nirvana, un concepto fundamental en algunas religiones como el hinduismo, el jainismo y el budismo. El nirvana viene a ser una especie de estado de felicidad que alcanza el alma cuando uno se libera del sufrimiento. Suena muy bien, como la banda de rock estadounidense de finales de los ochenta y principios de los noventa que se hacía llamar así.

Este 8 de febrero se celebran las elecciones autonómicas en Aragón, también van a votar en segunda vuelta los vecinos de Portugal y las urnas estarán esperando para las elecciones parlamentarias en Tailandia y en Japón. Es la fiesta de la democracia. Aunque no podemos pasar por alto el fiestón que se va a celebrar en Lalín. El municipio pontevedrés culmina este domingo su Feira do Cocido. Una noticia tan buena como sabrosa.

Entre las efemérides que conviene no olvidar recordamos este domingo que se cumplen 85 años del rescate de la Dama de Elche. La “reina mora” ilicitana estaba en el parisino Museo del Louvre y, tal día como hoy, 8 de febrero de 1941, llegaba al madrileño Museo del Prado. Luego pasaría al Arqueológico treinta años después, pero esa es otra historia.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 157 Más de cinco meses, exactamente 157 días, son los que lleva inundada Doñana en el periodo 2024-2025. Y esto es una buena noticia porque mejora la procreación de especies hasta en un 85%. Conviene recordar que al ser una de las reservas más importantes de Europa, la variedad de especies actúa como un seguro de vida para el planeta. Paula Ozaez nos ha contado esta semana que se trata del ciclo hidrológico más largo de los últimos 42 años. Y es que 157 días es casi el doble de la media histórica que está en 79 días. Se trata de una cifra que representa el ciclo más largo desde 1984, según el informe Estado de la Biodiversidad de Doñana 2025 que ha presentado el CSIC este jueves en la Estación Biológica.

La reserva de agua se dispara Seguimos con el agua que nos dejan las borrascas encadenadas a las que parece que sólo achacamos desgracias. Pues no. Las lluvias han llenado nuestros embalses y se han disparado las reservas de agua para consumo humano hasta un 64,7%. Para que te hagas una idea esto son 17 puntos por encima de la media de la última década. Y sí, es una muy buena noticia, sobre todo pensando en los meses de verano, el calor y la más que probable sequía que nos traerá el tiempo extremo que provoca el cambio climático. Embalses: las lluvias disparan la reserva de agua para consumo al 64,7%, 17 puntos por encima de la media de la década DatosRTVE

Abierto el paso entre Gaza y Egipto Este lunes, después de casi dos años, las autoridades israelíes han tenido a bien abrir el paso fronterizo de Ráfah, entre Gaza y Egipto, para el tránsito de personas a pie. Por primera vez en casi dos años han permitido que un número muy limitado de palestinos abandone el enclave y que otros, que lograron huir durante los primeros meses de la guerra, regresen a la Franja. Aún así, durante la primera jornada, sólo cinco enfermos recibieron autorización para salir de Gaza. Los primeros palestinos heridos abandonan Gaza tras la apertura de Ráfah por parte de Israel RTVE.es

Salva a su familia tras nadar cuatro horas Es, sin duda, la mejor noticia de la semana. El protagonista es Austin Applebee, un chaval de 13 años que estuvo nadando en el mar durante cuatro horas contra corriente hasta que logró alcanzar la orilla para pedir ayuda. Su madre y sus dos hermanos pequeños habían sido arrastrados mar adentro en una tabla de kitesurf y su madre y él decidieron que no tenían otra alternativa para pedir auxilio. Austin nadó y nadó. Se quitó el salvavidas para nadar más rápido. "Solo pensaba en seguir nadando", declaraba a la televisión australiana junto a su madre y sus hermanos. La familia estuvo ocho horas a la deriva. Los servicios de emergencia, alertados por un Austin exhausto, localizaron a la madre y los dos niños pequeños a 14 kilómetros de la costa, a la deriva. Un niño nada durante cuatro horas para salvar a su familia en el mar en Australia: "Solo pensaba en seguir nadando" RTVE.es

Un policía local salva la vida de un bebé Y otra vida salvada. En esta ocasión la de un bebé que estaba en parada cardiorrespiratoria. Fue la semana pasada al sur de Madrid, en Alcorcón. Una patrulla de policías locales paró a un coche que conducía temerariamente tocando el claxon y con las luces de emergencia. Dentro iba una pareja con un bebé inerte. Enseguida uno de los policías comenzó la maniobra de reanimación del pequeño dentro del vehículo de los padres mientras su compañero abría paso hacia las urgencias del hospital con los rotativos y las sirenas a todo dar. “Escucharle llorar fue el momento de mayor emoción”, explicaba el policía Juan Antonio Sánchez Porras a nuestros compañeros de RNE. Un policía local salva la vida a un bebé sin constantes vitales: "Escucharle llorar fue el momento de mayor emoción" RTVE.es

Primer trasplante de cara En otro hospital, en el Vall d’Hebron de Barcelona, ha tenido lugar esta semana el primer trasplante de cara del mundo. Carme, la receptora, había sufrido una infección por la picadura de un insecto que le provocó la muerte de células y tejidos en la cara. Se trata de una intervención muy compleja que ha sido posible porque el fallecimiento de la donante, por eutanasia, había sido programado y esto permitió planificarlo al detalle. El Hospital Vall d'Hebron realiza el primer trasplante de cara del mundo a partir de una donante que recibió la eutanasia RTVE.es / AGENCIAS

Un ciego ve tras un implante Otra buena noticia de los avances de la ciencia aplicados a mejorar la vida de las personas ha tenido lugar en Elche, Alicante. Allí han conseguido que un paciente ciego recupere la visión parcial tras un ensayo de estimulación cerebral que ha sido posible gracias a un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández. Han conseguido que el paciente, totalmente ciego, percibiera luces y formas después de tres años de ceguera total. Dicen que este avance abre la puerta a nuevas terapias de rehabilitación para personas con daños severos en el nervio óptico. Un paciente ciego recupera la visión parcial tras un ensayo de estimulación cerebral en Elche RTVE.es / AGENCIAS

Recuperan un cuadro de Sorolla La vista es primordial para disfrutar del arte. Tan importante como el trabajo de la Policía Nacional al recuperar el cuadro 'La Chata', de Sorolla, desaparecido desde los años 70, para el disfrute de todos los españoles. El cuadro es un retrato de Isabel de Borbón y Borbón que pertenecía a la Sociedad Española de Amigos del Arte. Esta sociedad desapareció y algunos de sus miembros, en vez de cumplir la ley, se quedaron con las obras de arte para su disfrute particular y privado. Gracias al trabajo de la policía se han recuperado también otras dos obras del pintor José Moreno Carbonero que volverán a formar parte del Patrimonio Cultural del Estado. La Policía Nacional recupera el cuadro 'La Chata', de Sorolla, desaparecido desde los años 70 RTVE.es

Encuentran un mini dinosaurio en Burgos Otro hallazgo que hemos celebrado esta semana, y que nos ha sacado una sonrisa, es el de un mini dinosaurio burgalés. Se trata del 'Foskeia pelendonum', el dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo que, además, permitirá reescribir la evolución. Ha sido encontrado en el yacimiento de Vegagete, cerca de Villanueva de Carazo, en Burgos. Descubren en Burgos al 'Foskeia pelendonum', el dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo RTVE.es / AGENCIAS El nombre de “pelendonum” es un homenaje homenaje a los Pelendones, la tribu celtíbera que habitó la zona de la Sierra de la Demanda burgalesa. Pero el hallazgo no es fortuito, viene precedido de un exhaustivo trabajo internacional dirigido por el paleontólogo Paul-Émile Dieudonné. Que las cosas no se encuentran solas, para dar con algo hay que buscar mucho y bien.