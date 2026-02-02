Economía para niños: consejos sencillos para enseñarles a manejar el dinero

Educar financieramente a los pequeños de cada casa siempre es una tarea complicada. Dinero, economía, finanzas… son temas que, en muchas ocasiones, se le atragantan a los adultos y, por eso, también resultan más difíciles de transmitir. Sin embargo, son aspectos de la vida cotidiana a los que, incluso a tan tiernas edades, tienen que enfrentarse en cuestiones tan simples como la visita al quiosco para comprar unas chuches.

¿Cómo explicar estos conceptos a los niños? ¿A qué edad debe comenzarse a dar una “paga”? ¿Deben premiarse las buenas notas con una “paga extra”? En Economía de Bolsillo, Lourdes Castro da respuesta a estas preguntas y a muchas más junto a las expertas Clara Bertran y Elisabet Bertran, creadoras de Bankidu, un proyecto educativo premiado como la mejor iniciativa de Educación Financiera dentro del Plan de Educación Financiera impulsado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía.

Los niños aprenden por imitación Al igual que pasa con la lectura, "si los padres nos dicen cada día que hay que leer pero ellos no están leyendo, al final es muy complicado que los niños también lo hagan", destaca la también psicopedagoga y maestra Elisabet Bertran, recordando que los niños aprenden de todo aquello que ven y de todo aquello que realmente se les transmite. En el tema de la economía doméstica, la experta destaca que es importante dejar que los pequeños vean "cómo sus padres regulan el dinero, distribuyen las finanzas que tienen que coordinar en casa, pues ellos también lo harán parecido o es lo que han aprendido según lo que ellos ven".

Educación financiera también es educar en valores y emociones Esto no obsta a que haya cierta crítica por la falta de educación financiera en las aulas. A juicio de Elisabet Bertran debería existir "una asignatura o una hora a la semana mínimo para poder hablar de educación financiera y ya no por sobre los contenidos, sino por todos los valores que hay detrás". Educación financiera: la asignatura pendiente de los adolescentes RTVE.es Las hermanas Bertran apuntan a la importancia de relacionar dinero y emociones. "Por ejemplo, muchas veces el dinero puede generar miedo, culpa, orgullo, ansiedad o comparación con otras familias o con otros niños", destaca Elisabet, quien aboga por "trabajar en equipo y poder buscar las mejores soluciones financieras según lo que está pasando en la familia".

La siempre controvertida 'paga' Las expertas en educación financiera parten de la base de que estamos ante un tema muy personal para cada familia, pero en términos generales la recomendación que realizan es que la paga "sea constante, pero que detrás de ella haya un sentido"; es decir, usar la paga como "una herramienta para saber la importancia que tiene el dinero y cómo lo queremos utilizar".