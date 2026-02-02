Descubren en Burgos al 'Foskeia pelendonum', el dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo

El Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas (CAS) ha presentado este lunes un hallazgo que revoluciona la paleontología mundial. Se trata del Foskeia pelendonum, una nueva especie de dinosaurio ornitópodo descubierta en el yacimiento de Vegagete, cerca de Villanueva de Carazo (Burgos). Con una longitud de entre 50 y 60 centímetros y una altura que no supera los 30 centímetros, este ejemplar se posiciona como el más pequeño de su grupo conocido hasta la fecha.

El nombre de la especie rinde homenaje a los Pelendones, la tribu celtíbera que habitó esta zona de la provincia burgalesa, y su descripción ha sido fruto de un exhaustivo trabajo internacional dirigido por el paleontólogo Paul-Émile Dieudonné.

Una pequeña manada de 800 fósiles La investigación ha logrado identificar unos 350 huesos de un total de 800 hallados, correspondientes a seis individuos de distintas edades, desde crías hasta adultos. Según detalla el equipo científico, el buen estado de conservación de los restos ha permitido determinar que estos animales formaban una pequeña manada hace 125 millones de años. "La investigación ha sido un desafío, ya que tuvimos que ensamblar varios fragmentos diminutos para reconstruir la mayor parte de su anatomía", explica Dieudonné. Los restos revelan un cráneo de apenas 5,5 centímetros pero "muy evolucionado", con una mandíbula potente diseñada para masticar vegetación dura a pesar de su escaso tamaño. Los restos revelan un cráneo de apenas 5,5 centímetros pero "muy evolucionado". RTVE Noticias El Foskeia no es solo una curiosidad por su tamaño; es el "eslabón" que explica el origen de los rhabdodóntidos, un grupo que vivió millones de años después y cuyo antepasado era, hasta ahora, un misterio. El hallazgo desmiente teorías previas que atribuían el pequeño tamaño de estos dinosaurios al enanismo insular. Al contrario, el Foskeia sugiere que este linaje comenzó siendo diminuto y fue ganando tamaño progresivamente a medida que disminuía la presión de los depredadores.