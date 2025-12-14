Suben las pensiones, Belén enciende la Navidad, éxito de la 'Generación Sí-Sí' y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y muchas felicidades a los poetas por su patrón, el místico español de Fontiveros, San Juan de la Cruz. Celebramos también el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia y el Día Internacional del Canto Coral —suena muy bien—. Y en España, el Día Nacional de la Persona Obesa, porque resulta que un 53% de la población adulta está afectada por este problema de salud pública que provoca diversas patologías mortales. Poca broma.

Tal día como hoy, pero de 1942, se aprobaba en España la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), con el fin de proteger a los trabajadores y a sus familiares en caso de enfermedad y maternidad. Es el germen de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y la Ley General de Sanidad de 1986 que hicieron de la sanidad un derecho universal. Conviene no olvidar.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 40,8 40 euros con 80 céntimos es la subida mensual de las pensiones de jubilación. En total son 571 euros más al año. La paga media será de 1.552,31 euros al mes además de las dos extras. Esta subida beneficiará a cerca de 6,6 millones de personas. Pero si quieres saber todo sobre la subida de las pensiones de viudedad, de orfandad, las máximas, las mínimas o las que sean de tu interés, entonces tienes que leer a Diana Fresneda que lo cuenta en este artículo con todo lujo de detalles.

Tutelados y extutelados, un ejemplo Pero la noticia de la semana ha sido tener conocimiento de la 'Generación Sí-Sí' en contraposición a la de los ‘Ni-Ni’. Se trata de los jóvenes tutelados o extutelados que estudian, trabajan o lo hacen a la vez. ¡Nueve de cada diez! El dato ha salido de la Encuesta de la Federación de Entidades para la Emancipación Juvenil (FEPA) 2024 que busca reflejar la realidad social y económica de las 5.704 personas jóvenes tuteladas y extuteladas en programas de transición a la vida adulta. La 'Generación Sí-Sí' de los jóvenes tutelados o extutelados: nueve de cada diez estudian, trabajan o lo hacen a la vez RTVE.es En RNE, nuestra compañera Isabel Jiménez ha elaborado un reportaje para contarnos cómo es este salto a la vida adulta de los menores extutelados cuando se desvanece la red de protección que les ha sostenido. Durante ocho minutos y medio los protagonistas explican en primera persona cómo son los programas de transición para “evitar situaciones de vulnerabilidad” y propiciar que estudien, que trabajen o que compaginen ambas actividades. Sí, sí, una generación de la que sentirnos orgullosos.

Cristianos y musulmanes iluminan Belén En la ciudad palestina de Belén, musulmanes y cristianos se han unido en la Plaza de la Natividad para el encendido de las luces de Navidad dos años después. La guerra en Gaza no permitió esta celebración tradicional en una ciudad que vive del turismo. Muchos comercios, restaurantes y hoteles tuvieron que cerrar. Este año ha vuelto la luz a Belén y, con ella, la esperanza en la recuperación económica con el regreso de los visitantes aprovechando el alto el fuego en Gaza. Belén congrega a cristianos y musulmanes para el encendido de las luces de Navidad por primera vez en dos años RTVE.es / EFE

La mejor Navidad para el turismo En España las previsiones turísticas también apuntan a la mejor Navidad en una década. Los compañeros de Datos han preparado un divertido juego de preguntas y respuestas para comprobar cuánto viajamos en estas fechas y, al mismo tiempo, ofrecer información sobre este asunto de un modo lúdico. ¿Cuánto sabes sobre el turismo en España durante la Navidad? Año tras año vemos cómo crece el número de viajeros, se baten récords de desplazamientos y las maletas vuelven a ser protagonistas en aeropuertos, carreteras y estaciones. Lo cierto es que estas fechas están marcadas por los viajes. Unos para visitar, por fin, a sus familiares y otros para descubrir cómo se vive la Navidad en diferentes lugares. Te dejo la pieza completa. El turismo en España apunta a su mejor Navidad en una década: comprueba cuánto viajamos en estas fechas Paula Peña* / Roque Muradas* / DatosRTVE

La cocina italiana, patrimonio inmaterial Si has decidido ir a Italia, enhorabuena. El miércoles la ONU decidía incluir la cocina italiana en el listado de patrimonio inmaterial de la Unesco. El documento de Naciones Unidas subraya que la gastronomía italiana ha dado lugar a un patrimonio sentimental que la convierte en una verdadera cucina degli affetti ("cocina de los afectos") que une a generaciones e implica activamente a la diáspora italiana en todo el mundo. La cocina italiana, un legado emocional global, patrimonio inmaterial de la Unesco RTVE.es/AGENCIAS

Lotería de cercanías Pero si quieres compartir emociones no tienes que salir de España, ni siquiera de tu barrio o municipio. Basta con acercarse a la administración de lotería más cercana para adquirir algunos décimos para compartirlos pensando en los sorteos navideños de El Gordo o El Niño. Los datos son demoledores. La mayoría de los grandes premios no caen en los puntos de venta más conocidos y renombrados sino en las administraciones de cercanías. El que avisa no es traidor. Lotería de cercanías: donde el número del colegio, el gimnasio y el bar comparten la ilusión de la Navidad Santiago Riesco Pérez Y es que de mañana en ocho días, el 22 de diciembre, los niños cantarán El Gordo. Como lo hizo Leticia en 1995 y ha recordado esta semana para RTVE Noticias. Ilusión tras el telón: así se prepara en el Teatro Real el gran desembarco del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 JAVIER VILLUENDAS Por cierto, nuestro compañero Javier Villuendas nos lo contará desde el Teatro Real y ya ha estado por allí comprobando cómo desembarcaban todos los cacharros —bombos incluídos— para el gran día. No te pierdas su narración. Leerle ya es un premio.