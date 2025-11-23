Plan de paz para Ucrania, llega la nieve, celebramos 50 años de libertad y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional de la Palabra que se celebra para fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo. También es el Día Mundial del Café Expreso, que combina maravillosamente con la lectura de esta selección de noticias positivas para esa parte buena que todos tenemos dispuesta a construir un mundo mejor.

Tal día como hoy, 23 de noviembre, pero de 1928, se cerraba el acuerdo para comenzar la primera Liga oficial de Fútbol en España. Arrancó ese mismo año con diez equipos: Arenas de Guecho, Athletic Club, Athletic de Madrid, Barcelona, Español, Europa, Racing de Santander, Real Madrid, Real Sociedad y Real Unión de Irún.

Y en 1811, también un 23 de noviembre, las Cortes de Cádiz aprobaban por unanimidad la creación de la Lotería Nacional. Un año después, el 18 de diciembre de 1812, tenía lugar en la capital gaditana el primer “Sorteo de Navidad”, aunque no empezó a llamarse así hasta 1892. Y seguimos con números y sin dejar la Trimilenaria ciudad al Sur del Sur.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 20.000 Es el número de personas que han participado en el simulacro de un tsunami en Cádiz: 20.000. El ensayo ha sido este jueves y ha movilizado a toda la ciudad que, hace tres siglos, sufrió uno de los episodios más devastadores de su historia, el terremoto de Lisboa de 1755, que dejó miles de muertos en la Tacita de Plata. Según la Junta de Andalucía ha sido el mayor simulacro de emergencias de la historia de España. El objetivo era poner a prueba la capacidad de respuesta de toda la población y los servicios de emergencias.

Plan de paz para Ucrania Es la mejor noticia de la semana, aunque hemos tenido alguna mala experiencia y aunque todos queremos una paz que sea justa y, sobre todo duradera. Pero lo cierto es que Estados Unidos y Rusia han acordado un plan de paz que consta de 28 puntos para acabar con la guerra en Ucrania. El jueves por la noche Zelenski recibía oficialmente del presidente estadounidense Donald Trump este nuevo plan de paz que reduce el territorio ucraniano. Pero para conocer a fondo los 28 puntos del plan que puede acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania lo mejor es leer a Uxía Pérez. Dice que Kiev tendría que renunciar a los territorios invadidos por Putin y las regiones de Donetsk y Lugansk así como la península de Crimea ―anexionada por Rusia en 2014― "serán reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos" y Jersón y Zaporiyia "quedarían congeladas". ¿Qué se sabe del plan de paz de 28 puntos acordado por Estados Unidos y Rusia para resolver la guerra en Ucrania? Uxía Pérez

Seguridad al comer huevos y pollo Y tras la esperanza de paz un poco de tranquilidad relacionada con la gripe aviar. Con tantas informaciones sobre el sacrificio de gallinas y pollos en granjas de todo el país y el confinamiento de las gallinas de corral la pregunta surge casi espontánea: ¿es seguro comer huevos y carne si están contaminados? Porque lo cierto es que el virus H5N1 es altamente contagioso entre aves. Daniel Flores ha investigado y estos son los datos que muestran una radiografía del sector que sufre la gripe aviar. La buena noticia es que el riesgo para el ser humano es bajo y que no plantea ningún problema si los productos están bien cocinados. Vamos, que podemos comer huevos y pollo sin miedo a contagiarnos. Aunque hayan subido de precio y ahora sean casi productos gourmet. Gripe aviar: ¿es seguro comer huevos y carne si están contaminados? Samuel A. Pilar

50 años del gran cambio Lo que ha cambiado profundamente ha sido la sociedad española desde el fin del franquismo. Esta semana, el 20 de noviembre, hemos recordado con un especial los 50 años del principio del fin de la dictadura . De entre la cantidad de artículos y piezas que hemos publicado ―todos buenos o buenísimos― este de Daniel Herrero, del área de Sociedad, está cargado de buenas noticias. En él recuerda cómo la mujer ha dado un salto social y laboral y cómo ha mejorado la salud de los españoles con la erradicación de enfermedades como la polio. O cómo la esperanza de vida en 1975 se situaba en los 73,44 años y ahora superamos los 84 de media. Pero lo mejor es leerlo y disfrutar de las infografías. Población, esperanza de vida o analfabetismo: así ha cambiado la sociedad española desde el fin del franquismo Daniel Herrero

Nuevo récord de esperanza de vida Y sí, lo adelantaba Daniel Herrero al echar la vista atrás, pero es que ya es oficial. Este miércoles el INE publicaba su último estudio sobre el movimiento natural de la población. En efecto, otra vez la esperanza de vida en España ha batido su propio récord. Ya estamos en los 84,01 años de media. Los hombres vivimos hasta los 81,38 y las mujeres hasta los 86,53 años. Ahora a mejorar la calidad, que de cantidad vamos servidos. Por cierto, somos los terceros más longevos del mundo sólo por detrás de Japón y Suiza. Bronce en esperanza y vida. La esperanza de vida en España llega hasta los 84,01 años, una cifra jamás alcanzada RTVE.es / EFE

Llega la nieve Si el miércoles el INE nos confirmaba que vivimos más, el jueves Silvia Laplana avisaba que este fin de semana llegaba la nieve. Explicaba que íbamos a tener temperaturas más propias del invierno de enero que del otoño de noviembre. Y que la nieve podría caer en ciudades como Pamplona, Burgos o Vitoria. El refranero dice que “año de nieves, año de bienes”. Ojalá. La nieve llega a España: este temporal nos lleva directos al mes de enero Silvia Laplana

No es un ovni, es un cometa Puede parecer una noticia que no es tan buena, pero no. Lo explicamos. Resulta que había rumores que apuntaban a una nave extraterrestre de visita por el sistema solar. Por suerte la NASA ha desmentido la falsa información al publicar y explicar las imágenes del cometa 3I/ATLAS. La NASA publica imágenes del cometa 3I/ATLAS y desmiente los rumores que apuntaban a una nave extraterrestre RTVE.es Se trata del tercer objeto interestelar que viene a vernos. El 3I/ATLAS fue observado por primera vez en julio por un telescopio con base en Chile. Pese a ello, los científicos no descartan que haya vida más allá de nuestro planeta.