Despega con éxito el SpainSat, récord de empleo, encuentro histórico en Roma y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día de la Suegra, esa madre política con mala fama. Aunque no todas cardan la lana. Aprovecha para felicitar a la tuya con un mensaje al móvil o una llamada. Disfrutarás sorprendiéndola. También es el santo de los Evaristos, Lucianos y Marcianos. Lo dicho, a celebrar.

Y aquí, que somos muy de defender los derechos humanos, no podemos olvidar que hoy es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual. Conviene que sepamos que esto de la intersexualidad tiene que ver con la ambigüedad genital. Por ejemplo, personas que pueden tener vagina y vulva, pero no útero. O tener un órgano eréctil con un tamaño entre el de un clítoris y un pene poco desarrollado. Conocer es el primer paso para respetar.

Tiempo de merienda nocturna Pero sobre todo este domingo es el día del cambio de hora —con permiso del cambio de armario—. Si todavía tienes algún reloj que no se cambie solo has de saber que esta noche a las tres han sido las dos. O sea, que hay que retrasarlos una horita. Ahora amanecerá un poco antes a cambio de que merendemos de noche. En fin… Un día como hoy, aunque del año 1994, los líderes de Israel y Jordania, Isaac Rabin y Abdelsalam al-Majali firmaban el tratado que puso fin a más de cuatro décadas de guerra entre ambos países. El tratado de Wadi Araba estableció las fronteras mutuas y normalizó sus relaciones diplomáticas. De modo que la paz es posible. Y hace 120 años, un 26 de octubre de 1905, Suecia reconocía oficialmente la independencia de Noruega marcando el final de la unión entre los dos países. Suecos y noruegos, noruegos y suecos siguen siendo escandinavos. El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 22,38 22,38 son los millones de personas que trabajamos en España. Es un nuevo récord de empleo. Lo cuenta nuestra compañera de Economía, Diana Fresneda. En el tercer trimestre del año el mercado de trabajo ha creado un total de 118.400 empleos, elevando el total de ocupados hasta “cifras nunca antes vistas”. Además, la tasa de ocupación supera el 68%, lo que vienen siendo casi tres décimas más que en el segundo trimestre. Y a esto todavía hay que sumar que la población activa ha subido hasta superar los 25 millones de personas por primera vez desde que hay registros. Es innegable, aquí hay trabajo.

El SpainSat NG II despega con éxito Pero la noticia de la semana es el éxito de la incipiente carrera espacial española. La madrugada del jueves al viernes despegaba con éxito desde Cabo Cañaveral el satélite español SpainSat NG II y RTVE ha estado allí para contarlo. “Tras la demora de un día, el cohete ha cruzado el cielo para unirse a otro satélite ya en órbita y formar parte de la pionera carrera espacial española”, escribía desde Florida nuestro compañero Mario Adell. El SpainSat NG II es uno de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo, pesa seis toneladas y tiene 7,3 metros de altura. Si quieres conocer desde dentro cómo ha sido la cobertura del despegue por parte de RTVE aquí te dejo la crónica. Spainsat NG II, uno de los satélites más avanzados del mundo: así se ha vivido el lanzamiento desde Cabo Cañaveral MARIO ADELL ( Enviado especial a Cabo Cañaveral)

Nace el gigante europeo del espacio Seguimos con la conquista del espacio. El jueves la multinacional europea Airbus, la italiana Leonardo y la francesa Thales firmaban un memorando de entendimiento para fusionar sus actividades espaciales en una nueva empresa que reforzará la autonomía estratégica de Europa en el sector espacial frente a los gigantes de EE.UU. Esta nueva empresa tiene previsto empezar a funcionar en 2027 y contratar a unas 25.000 personas que trabajarán en la sede que van a ubicar en la ciudad francesa de Toulouse. Airbus, Leonardo y Thales crearán un gigante europeo del espacio para competir con las empresas de EE.UU. RTVE.es/AGENCIAS

Rezan juntos 500 años después El papa León XIV y los reyes de Inglaterra Carlos III y Camila han protagonizado el jueves un encuentro histórico en el Vaticano. Han pasado casi 500 años desde la última vez que un papa y un rey británico rezaron juntos. La última vez fue en 1534 cuando el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia de Roma dando lugar a la reforma anglicana. El asunto no es menor. Si la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica se pueden volver a unificar 500 años después, no descartemos que Reino Unido y la Unión Europea vuelvan a unir sus destinos tras el Brexit. Ojalá no haya que esperar cinco siglos. El papa León XIV y los reyes Carlos III y Camila protagonizan un histórico encuentro en el Vaticano RTVE.es

Liberados tras 13 días de secuestro Las autoridades francesas habían alertado a las españolas de que una mujer y sus dos hijos habían sido secuestrados en Francia. Una vez en España, el secuestrador rompió el teléfono de la víctima para dejarla incomunicada y la agredió sexualmente en numerosas ocasiones en presencia de sus hijos. Las tres víctimas fueron localizadas por la Policía Nacional en Málaga y han sido trasladadas a un centro hospitalario por su estado de desnutrición y deshidratación, hematomas por todo el cuerpo, mordiscos y picaduras de insecto. Este viernes se producía la liberación de la mujer y sus dos hijos menores de edad que llevaban 13 días secuestrados en un coche bajo amenazas de su expareja, que ha sido detenido y acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, y un delito contra la intimidad y de daños. La Policía libera en Málaga a una mujer y sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja RTVE.es

Encuentran el Picasso desaparecido La Policía Nacional encontraba el mismo día el cuadro de Picasso que había desaparecido misteriosamente el pasado 3 de octubre. Al parecer la pintura no llegó a salió de Madrid. La obra 'Naturaleza muerta con guitarra', valorado en 600.000 euros, debía trasladarse a principios de mes a una exposición en Granada. Los investigadores creen que no llegó a subir al camión que debía transportarla hacia el centro cultural CajaGranada. La Brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación y nosotros estaremos pendientes de más detalles sobre este curioso caso de cuadro perdido y hallado en extrañas condiciones. La Policía encuentra el 'Picasso' desaparecido que nunca salió de Madrid RTVE.es / EFE

Serena Williams baila al son de Asturias La extenista estadounidense Serena Williams ha bailado al son de las gaitas del Principado al recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes. La deportista ha defendido siempre la igualdad salarial entre hombres y mujeres y ha asegurado sentirse "honrada" por el premio que conoció tras el reconocimiento a Meryl Streep. Su baile con taconazos luciendo un vestido espectacular y una sonrisa de punto, set y partido rodeada por la banda de tambores y gaitas también ha dado la vuelta al mundo. Igual que sucediera con el de la increíble actriz que parece haber iniciado una tradición. Serena, premio Princesa de Asturias de los Deportes, defiende la igualdad salarial: "Merecemos lo mismo" RTVE.es / AGENCIAS

El Tour de Francia comenzará en España Seguimos con buenas noticias deportivas. Del tenis y la justicia salarial al ciclismo sin fronteras. Esta semana los compañeros de Deportes nos contaban que el Tour 2026 arrancará desde Cataluña con una salida inédita desde Barcelona. El Tour 2026 arrancará en España tres años después con una salida inédita desde Barcelona y Alpe d'Huez como juez final RTVE.es / AGENCIAS Las tres primeras jornadas serán en territorio español. Destaca el comienzo en Barcelona con la subida a Montjuic que se volverá a repetir en el segundo día con la versión Tarragona - Barcelona. La mejor carrera ciclista del mundo se despedirá de España en la tercera etapa. Granollers será el punto de partido antes de que los ciclistas atraviesen los Pirineos para poner rumbo a Francia.