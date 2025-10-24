El tiempo hoy 26 de octubre en España: cinco comunidades en aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas
- Las temperaturas bajarán en general, especialmente en el sureste y centro-este
Este domingo se esperan cielos muy nubosos en la Península y Baleares, con apertura de grandes claros durante la tarde en el oeste y en las mesetas. Así, las precipitaciones van a irse trasladando hacia el sur y este, mientras que van a remitir en el interior peninsular y persistir al final del día en el sureste, fachada mediterránea y Baleares. Es probable que localmente sean fuertes y con tormenta en el nordeste peninsular y mar Balear. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones, con posibilidad de ir acompañadas de tormentas, en Andalucía, islas Baleares, Cataluña, Extremadura y Región de Murcia.
En el norte, la entrada de una masa fría y húmeda postfrontal va a dejar cielos muy nubosos con precipitaciones más persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos, donde es probable que sean de nieve por encima de 1.400-1.800 metros. En Canarias, se observan intervalos nubosos.
Descenso generalizado de las temperaturas
Las temperaturas bajarán en general en la Península y Baleares, con descensos más notables en el sureste y centro-este. En cambio, subirán ligeramente en el noroeste. En el sur, las mínimas se darán al final del día. En los Pirineos se esperan heladas débiles, más dispersas en otros sistemas montañosos del norte.
El viento soplará del oeste y norte, girando a sur en la vertiente atlántica por la tarde. Será moderado en las costas y más flojo en el interior. Habrá cierzo moderado en el valle del Ebro, poniente fuerte en Alborán y viento del norte en Ampurdán y el noroeste gallego. Se esperan rachas fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán a partir del mediodía. En Canarias, viento flojo y brisas.
El tiempo durante los próximos días
Aunque con incertidumbre, se espera que la semana comience con tiempo más estable en el norte, con nubes matinales y cielos despejados por la tarde, salvo lluvias débiles en el Cantábrico. En el sur seguirá la inestabilidad el lunes con chubascos, algunos fuertes. Los termómetros irán en ligero ascenso y los vientos soplarán flojos, con cierzo en el Ebro y brisas en Canarias.
Este martes aumentará la nubosidad en casi toda la Península, con lluvias que se extenderán de oeste a este, más intensas y con tormentas en Extremadura y el oeste de Andalucía. Las temperaturas bajarán en el oeste y subirán en el norte, con vientos del sur y este moderados, y rachas fuertes en Canarias.
Durante la jornada del miércoles seguirá el tiempo inestable, con lluvias generalizadas y tormentas más intensas en el suroeste y nordeste. Bajarán las temperaturas en el sur y oeste, y soplarán vientos del sur y este, moderados en muchas zonas.
