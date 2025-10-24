El tiempo hoy 26 de octubre en España: cinco comunidades en aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas

Este domingo se esperan cielos muy nubosos en la Península y Baleares, con apertura de grandes claros durante la tarde en el oeste y en las mesetas. Así, las precipitaciones van a irse trasladando hacia el sur y este, mientras que van a remitir en el interior peninsular y persistir al final del día en el sureste, fachada mediterránea y Baleares. Es probable que localmente sean fuertes y con tormenta en el nordeste peninsular y mar Balear. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones, con posibilidad de ir acompañadas de tormentas, en Andalucía, islas Baleares, Cataluña, Extremadura y Región de Murcia.

Previsión del tiempo en la Península e islas para el domingo 26 de octubre. TIEMPO TVE

En el norte, la entrada de una masa fría y húmeda postfrontal va a dejar cielos muy nubosos con precipitaciones más persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos, donde es probable que sean de nieve por encima de 1.400-1.800 metros. En Canarias, se observan intervalos nubosos.

Descenso generalizado de las temperaturas Las temperaturas bajarán en general en la Península y Baleares, con descensos más notables en el sureste y centro-este. En cambio, subirán ligeramente en el noroeste. En el sur, las mínimas se darán al final del día. En los Pirineos se esperan heladas débiles, más dispersas en otros sistemas montañosos del norte. Previsión de las temperaturas máximas en la Península e islas para el domingo 26 de octubre. TIEMPO TVE El viento soplará del oeste y norte, girando a sur en la vertiente atlántica por la tarde. Será moderado en las costas y más flojo en el interior. Habrá cierzo moderado en el valle del Ebro, poniente fuerte en Alborán y viento del norte en Ampurdán y el noroeste gallego. Se esperan rachas fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán a partir del mediodía. En Canarias, viento flojo y brisas.