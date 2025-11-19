La esperanza de vida en España llega hasta los 84,01 años, una cifra jamás alcanzada

La esperanza de vida al nacimiento ha aumentado en 0,24 años en 2024, hasta situarse en 84,01 años, una cifra que nunca antes se había alcanzado, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el movimiento natural de la población al cierre del año pasado.

Según el informe, hecho público este miércoles, por sexo, la esperanza de vida de los hombres subió 0,27 años, hasta los 81,38, mientras que la de las mujeres aumentó en 0,19 años, hasta los 86,53.

Así, de acuerdo con las condiciones de mortalidad del momento, una persona que llega a los 65 años en 2024 esperaría vivir, de media, 19,87 años más si es hombre y 23,64 años más si es mujer, detalla el estudio.

Por edad, destaca el descenso en las defunciones de personas entre 85 y 89 años (del 6,0% respecto a 2023), que se produjo tanto en hombres (del 5,3%) como en mujeres (del 6,7%). Por su parte, la tasa de mortalidad infantil aumentó cuatro décimas y se situó en 3,04 defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.