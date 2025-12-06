Belén congrega a cristianos y musulmanes para el encendido de las luces de Navidad por primera vez en dos años

La ciudad palestina de Belén ha encendido este sábado sus luces de Navidad por primera vez en dos años, en los que la guerra en Gaza dejó sin decoraciones navideñas la localidad donde nació Jesús.

Palestinos cristianos y musulmanes venidos de diferentes puntos de Cisjordania y de Israel, junto a algunos sacerdotes y monjas que cumplen su misión en Tierra Santa, han desafiado a la lluvia en la plaza del Ayuntamiento de Belén, junto a la Basílica de la Natividad, para ver un encendido que llevaba dos años sin ocurrir.

El acto ha comenzado con el himno nacional palestino, seguido de un minuto de silencio por los muertos en Gaza, donde la ofensiva israelí contra Hamás ha dejado más de 70.100 fallecidos desde octubre de 2023.

Una banda musical toca el himno nacional palestino. HAZEM BADER/AFP

"Cuando no hay turistas, mucha gente sufre" Para Belén, una ciudad que vivía tradicionalmente del turismo, estos dos años de guerra han sido devastadores, con comercios, restaurantes y hoteles cerrados que ahora esperan ver con el alto el fuego un esperado aumento de visitantes. El turismo se resiente en Belén por segundo año: poca clientela y negocios cerrados Los ha padecido especialmente Jack Tabash, un comerciante de "más de 80 años" que habla con EFE en un castellano básico aprendido del trato con los turistas, ya que a Belén viajan tradicionalmente muchos grupos de latinoamericanos en peregrinaje a Tierra Santa. "Cuando no hay turistas, mucha gente sufre", ha dicho a Efe Jack Tabash, un comerciante palestino cristiano de más de 80 años que ha tenido que cerrar dos años su tienda de artículos religiosos, situada desde hace medio siglo en la Plaza del Pesebre. Ha decidido abrirla esta sábado solo para la ceremonia de encendido del árbol, pero luego tendrá que volver a echar el cierre. Un hombre vendiendo café. JOHN WESSELS/AFP Entre el público, esperando tras la valla de seguridad que le dejen acceder a la plaza, Pierre Demarole, un dominico francés, ha explicado que lleva estudiando solo unos meses en Jerusalén y ha destacado que celebrar por fin la Navidad en Belén es "todo un acontecimiento". Para los cristianos, recuerda, "es fundamental apoyar todo lo que nos recuerde que en Navidad celebramos el nacimiento del príncipe de la paz". "Espero que (el encendido) les dé un poco de esperanza y que demuestre al mundo que podemos hacer otras cosas en Tierra Santa además de luchar entre nosotros y librar guerras", ha añadido.