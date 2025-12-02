'Juanjilandia', una vivienda de Getafe enciende la Navidad con 10.000 bombillas, música y bailes

Javier Acebedo es un joven que vive en una casa aparentemente normal de Getafe hasta que el calendario llega al mes de diciembre. Entonces su casa se convierte en 'Juanjilandia', un espectáculo navideño con más de 10.000 luces moviéndose al ritmo de la música. La idea la tuvo su padre, Juanjo Acebedo, hace diez años. De ahí el nombre de 'Juanjilandia' al hacer el juego de palabras con el conocido show navideño de El Corte Inglés en el centro de Madrid.

Cuando Javier y sus hermanos eran pequeños, su padre Juanjo preparaba las fiestas de Navidad con alguna sorpresa. Las sorpresas se fueron sumando y acabó naciendo 'Juanjilandia' basado en un sistema de iluminación muy popular en Estados Unidos. Desde la azotea de su casa, él mismo controla las luces y, junto con su hijo Javier, comienzan a organizar el tinglado en verano. Desde agosto ya están pensando en qué hacer el año que viene para superar lo del último año.

"Tuve que contactar con la policía, contacté con el Ayuntamiento, cortaron las calles, hubo una organización brutal. El vallar el recinto dio la oportunidad a que viniera un grupo de bailarines profesionales y a que hiciéramos un espectáculo totalmente de sorpresa", explica el joven Javier Acebedo a TVE.

'Juanjilandia' también ha recaudado dinero para el Hospital La Paz. "Decidí hacerlo contra el cáncer infantil y se podrá seguir recaudando dinero hasta el 9 de enero", apunta el creador de este espectáculo particular en el sur de la Comunidad de Madrid. Un show con luz, con sonido y sin apenas gasto, como reconoce su padre, Juanjo Acebedo: "Apenas 60 ó 70 céntimos es lo que nos marcaba el consumo".