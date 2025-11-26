Israel lleva a cabo una amplia redada militar en la zona norte de la Cisjordania ocupada
- La incursión se desarrolla con excavadoras y helicópteros en las localidades de Tubas, Tamun y Áqaba, informa Wafa
- Las autoridades israelíes afirman que la incursión forma parte de una "amplia operación contraterrorista"
El Ejército israelí desarrolla desde la madrugada de este miércoles una amplia operación militar en la zona norte de la Cisjordania ocupada, que ha incluido la incursión en las localidades de Tubas, Tamun y Áqaba con grandes contingentes, excavadoras y helicópteros, según recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.
"Las tropas allanaron varias viviendas, alteraron sus pertenencias y las vandalizaron. También desplegaron importantes refuerzos militares en la gobernación. Las excavadoras de la ocupación también bloquearon varias carreteras principales y secundarias en Tubas, Áqaba y Tamun con montículos de tierra", detalla el medio palestino.
El Ejército israelí, junto con el Shin Bet (servicio de inteligencia interno) y la Policía de Fronteras, ha anunciado a través de un comunicado que la incursión forma parte de una "amplia operación contraterrorista", afirmando que actuará "proactivamente para impedir que el terrorismo eche raíces” en la zona.
Por su parte, la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, ha reiterado que las fuerzas de seguridad estaban actuando para frustrar lo que describió como actividad terrorista.
Disparos desde los helicópteros
En los puestos de control de Tayasir y Hamra, reporta Wafa, se han reforzado las restricciones, lo que derivó en fuertes atascos. Además, helicópteros israelíes realizaron disparos intermitentes que, por el momento, no han dejado heridos.
En Tamun, un joven ha resultado herido tras ser golpeado por soldados israelíes y ha sido trasladado a un hospital cercano, informa la Media Luna Roja Palestina, que añade que ha tratado el caso de "un hombre de 50 años brutalmente golpeado" en Tubas, que ha sido trasladado al hospital.
La Dirección de Educación de Tubas ha ordenado el cierre de todas las escuelas y guarderías, mientras que el gobernador de la zona, Ahmad al Asad, ha suspendido las actividades en instituciones públicas y privadas al advertir que la operación podría prolongarse varios días, según Wafa. El comité de emergencia se ha activado para seguir la situación.
El gobernador ha declarado a la agencia Reuters que las fuerzas israelíes, respaldadas por un helicóptero que abrió fuego, estaban rodeando la ciudad y estableciendo posiciones en varios barrios.
"La incursión parece ser prolongada; las fuerzas de ocupación israelíes han expulsado a la gente de sus casas, han tomado los tejados de los edificios y están llevando a cabo arrestos", ha dicho.
Al Asad ha añadido que las fuerzas israelíes ordenaron a quienes obligaron a abandonar sus hogares que no regresaran hasta que finalizara la operación, lo que, según ha anticipado, podría durar varios días.
Hamás habla de "agresión criminal"
El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, ha telefoneado al gobernador para informarse sobre el desarrollo de los acontecimientos, según se detalla en un comunicado de su oficina.
Mustafa ha transmitido los saludos del presidente, Mahmud Abás, y ordenado a las instituciones gubernamentales y comités de emergencia movilizar sus recursos para atender a la población y garantizar la continuidad de los servicios.
El movimiento islamista Hamás condenó la operación, que calificó de "agresión criminal" y parte de una política destinada, ha dicho, a "aplastar cualquier presencia palestina" y fragmentar el territorio. Además, ha pedido a la comunidad internacional intervenir para detener lo que describió como violaciones del derecho internacional.
Más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania -incluido un número indeterminado de milicianos- desde el 7 de octubre de 2023, fecha desde la que Israel incrementó sus incursiones militares en este territorio palestino.