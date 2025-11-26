Israel lleva a cabo una amplia redada militar en la zona norte de la Cisjordania ocupada

El Ejército israelí desarrolla desde la madrugada de este miércoles una amplia operación militar en la zona norte de la Cisjordania ocupada, que ha incluido la incursión en las localidades de Tubas, Tamun y Áqaba con grandes contingentes, excavadoras y helicópteros, según recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

"Las tropas allanaron varias viviendas, alteraron sus pertenencias y las vandalizaron. También desplegaron importantes refuerzos militares en la gobernación. Las excavadoras de la ocupación también bloquearon varias carreteras principales y secundarias en Tubas, Áqaba y Tamun con montículos de tierra", detalla el medio palestino.

El Ejército israelí, junto con el Shin Bet (servicio de inteligencia interno) y la Policía de Fronteras, ha anunciado a través de un comunicado que la incursión forma parte de una "amplia operación contraterrorista", afirmando que actuará "proactivamente para impedir que el terrorismo eche raíces” en la zona.

Por su parte, la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, ha reiterado que las fuerzas de seguridad estaban actuando para frustrar lo que describió como actividad terrorista.

Disparos desde los helicópteros En los puestos de control de Tayasir y Hamra, reporta Wafa, se han reforzado las restricciones, lo que derivó en fuertes atascos. Además, helicópteros israelíes realizaron disparos intermitentes que, por el momento, no han dejado heridos. En Tamun, un joven ha resultado herido tras ser golpeado por soldados israelíes y ha sido trasladado a un hospital cercano, informa la Media Luna Roja Palestina, que añade que ha tratado el caso de "un hombre de 50 años brutalmente golpeado" en Tubas, que ha sido trasladado al hospital. La Dirección de Educación de Tubas ha ordenado el cierre de todas las escuelas y guarderías, mientras que el gobernador de la zona, Ahmad al Asad, ha suspendido las actividades en instituciones públicas y privadas al advertir que la operación podría prolongarse varios días, según Wafa. El comité de emergencia se ha activado para seguir la situación. 01.28 min La expansión de colonias judías en Cisjordania agudiza el empobrecimiento de los palestinos El gobernador ha declarado a la agencia Reuters que las fuerzas israelíes, respaldadas por un helicóptero que abrió fuego, estaban rodeando la ciudad y estableciendo posiciones en varios barrios. "La incursión parece ser prolongada; las fuerzas de ocupación israelíes han expulsado a la gente de sus casas, han tomado los tejados de los edificios y están llevando a cabo arrestos", ha dicho. Al Asad ha añadido que las fuerzas israelíes ordenaron a quienes obligaron a abandonar sus hogares que no regresaran hasta que finalizara la operación, lo que, según ha anticipado, podría durar varios días.