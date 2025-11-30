Evacuado con éxito un hospital en Cartagena, suben los sueldos y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y felicidades a todos los andreses en el día de San Andrés que es quien despide noviembre. Hoy se conmemora a las Víctimas de la Guerra Química y se celebra el Día Mundial de la lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (CTA). Es también el Dia Internacional de la Seguridad Informática y el de los Influencers, aunque a ellos les gusta que les llamemos creadores de contenido. Comienza el Adviento y, si tienes calendario, puedes empezar a abrir hasta el día de Nochebuena esa ventanita que esconde una chocolatina. A disfrutar.

Y el 30 de noviembre es un día de increíbles y numerosas efemérides históricas. En 1803 zarpaba desde el puerto de A Coruña la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, un barco con 37 personas cuyo fin era llevar la de la viruela a cualquier parte del imperio Español. Se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia.

Los músicos inmortales como Michael Jackson o el grupo Pink Floyd lanzaron un 30 de noviembre sus álbumes Thriller y The Wall. El de Jackson fue en 1982 y es el más vendido de la historia de la música. El de la banda de rock británica vio la luz en 1979, diez años antes de la caída del muro de Berlín.

También un 30 de noviembre, pero de 1872, tuvo lugar el primer partido de fútbol entre selecciones de naciones. Se enfrentaron Inglaterra y Escocia que acabaron empatando a cero. Te recuerdo que este martes, 2 de diciembre, juegan España y Alemania en el Metropolitano la final de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 1.273 Son los euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que han propuesto los sindicatos UGT y CC.OO. para 2026. Que nadie cobre menos de 1.273 euros al mes a partir de enero. Esto supone 89 euros más en cada nómina. Al año serían 17.822 euros brutos en 14 pagas. Defienden que tribute siempre y cuando se garantice el salario medio neto, como fija la Carta Social Europea. Así, después de impuestos, la propuesta dejaría el SMI en 1.216 euros netos al mes el próximo año, un 2,7% más que en 2025.

Incendio sin heridos en un hospital La noticia de la semana es, sin duda, el éxito de la evacuación del Hospital Santa Lucía de Cartagena, en Murcia, durante el incendio que sufrió este miércoles. Hay que agradecérselo a los trabajadores y a los bomberos que actuaron con una rapidez y eficacia ejemplar. Nadie resultó herido. Tuvieron que mover a 113 pacientes reubicándolos en el propio centro y en el Hospital General Universitario Santa María del Rosell. Así lo contaban nuestros compañeros de RNE en Murcia. Lo cierto es que en menos de una hora los efectivos de emergencias habían logrado controlar el avance de las llamas. Seguramente tuvo mucho que ver la proximidad del centro sanitario al parque de bomberos. La buena noticia que dimos en la web y en la radio ―y que te hemos enlazado más arriba― también la contaron Melanie Stüber y Salvador Sánchez en esta pieza del Telediario. 01.10 min Evacuación exitosa en el incendio de un hospital en Cartagena

Subida de sueldo a los empleados públicos Bomberos, sanitarios, policías, jueces, profesores, administrativos… hasta 3,5 millones de empleados públicos ―y sus familias― se verán beneficiados por el pacto entre el Gobierno y los sindicatos para subirles el salario un 11% de modo progresivo hasta el año 2028. El aumento correspondiente a este 2025 será del 2,5% y se verá reflejado en la nómina de diciembre con efectos retroactivos. Esta subida hará que recuperen algo de la pérdida de poder adquisitivo que han ido acumulando a lo largo de los últimos años. No olvidemos que los empleados públicos están para servirnos a todos porque son los mejores en lo suyo, los que han aprobado una oposición abierta a todos. Gobierno y sindicatos pactan una subida salarial del 11% hasta 2028 para los empleados públicos RTVE.es/AGENCIAS

Más derechos en el trabajo Seguimos con más conquistas en el terreno laboral. El viernes conocíamos que el Tribunal Supremo ha decidido que la pausa de la comida computa como tiempo de trabajo si no hay desconexión real. Y lo ha fijado en una sentencia del pasado mes de septiembre sobre una empresa de ambulancias. El Tribunal Supremo establece que la pausa de la comida computa como tiempo de trabajo si no hay desconexión real RTVE.es / AGENCIAS

Trenes de Cercanías en tiempo real Del trabajo, a los trenes de Cercanías y Rodalíes que muchos usamos para ir a trabajar. Este miércoles Renfe habilitaba una web para ver en tiempo real la ubicación exacta de los trenes y comprobar así desde el móvil, en el andén, si van con retraso. Esta es la web con el mapa interactivo. La noticia la ha contado nuestro compañero de Economía Andriy Ilkiv. Dice que también “indican su hora de paso por cada estación”. Renfe habilita una web para ver en tiempo real la ubicación exacta de los trenes de Cercanías y si van con retraso o no Andriy Ilkiv

Más de 40 marchas contra la violencia El martes, 25 de noviembre, celebrábamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En RTVE Noticias te ofrecíamos un Especial 25N con diferentes miradas y puntos de vista. La buena noticia es que miles de personas salieron a las calles a denunciar el "negacionismo" de la violencia de género con más de 40 marchas por toda España. Las de Madrid han sido las más multitudinarias y nuestro compañero Sergio Guillén estuvo en la calle para contárnoslo en esta emocionante crónica. El periodista cierra su artículo así: “con pancartas, con pañuelos morados, con tambores o megáfonos, mujeres de todas las edades han decidido alzar la voz y ser reivindicativas. Hoy y siempre”. No dejes de leerlo. El 25N reúne a varias generaciones contra la violencia machista: "Traigo a mi hija para que no permita lo que yo sufrí" Sergio Guillén

Jóvenes contra la misoginia en internet Siguiendo con buenas noticias y brotes verdes dentro de la violencia de género no podemos dejar de compartir esta conversación en RNE sobre el espacio Bróders para jóvenes que buscan romper con la 'manosfera' antifeminista y misógina en internet. 08.20 min Bróders, un espacio para jóvenes que busca romper con la 'manosfera': "Cuando buscan respuestas, al tercer clic de Internet están metidos en un foro antifeminista"