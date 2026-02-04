Un niño nada durante cuatro horas para salvar a su familia en el mar en Australia: "Solo pesaba en seguir nadando"

Una familia ha sido rescatada tras pasar diez horas atrapados en medio del mar en Australia. Joanne Appelbee y sus tres hijos disfrutaban de una mañana de kayak y pádel surf en la playa de Quindalup cuando la corriente los arrastró mar adentro. Tras volcar el kayak y quedar a la deriva, la madre tomó una decisión desesperada: enviar a su hijo mayor, Austin, de 13 años, a buscar ayuda. "Sabía que él era el más fuerte y que podría hacerlo. Yo nunca me habría ido porque no habría dejado a los niños en el mar, así que tuve que enviar a alguien", ha relatado Joanne.

Una lucha de cuatro horas en mar abierto Austin comenzó intentando remolcar el kayak, pero la embarcación se llenaba de agua y lo arrastraba mar adentro. Ante el peligro, decidió abandonar el kayak y su chaleco salvavidas para nadar con mayor libertad contra las olas. El joven confiesa que el miedo fue constante: "Pensé que había visto algo en el agua y estaba muy asustado". Para mantener la calma durante las cuatro horas que duró su travesía, el menor utilizó una estrategia mental: "Trataba de poner las cosas más felices en mi cabeza y de no pensar en las cosas malas que pudieran distraerme". Austin recuerda que, mientras nadaba, se repetía a sí mismo: "Solo sigue nadando, solo sigue nadando".