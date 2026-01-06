Hallan el cuerpo de un niño en la zona donde naufragó un barco con una familia española en Indonesia

Los equipos de búsqueda de Indonesia han hallado el cuerpo de un niño en la zona donde naufragó un barco con una familia española, según confirman fuentes cercanas a los afectados a RTVE. Además, se ha localizado el navío, el KM Putri Sakinah.

El aviso llegó por parte de unos pescadores y los restos mortales se encontraron hacia las 14.30 hora local (seis horas menos en España). "La víctima fue localizada junto con el casco de la nave", ha señalado Fathur Rahman, oficial de la Agencia nacional para la búsqueda y rescate (Basarnas). Tras ello, los restos mortales fueron enviados al hospital para su identificación.

El cuerpo se encontraba a unos 14 kilómetros de la última localización de la nave.

Indonesia lleva a cabo el que está previsto que sea el penúltimo día de la operación de búsqueda, extendida en dos ocasiones, de la familia valenciana que naufragó el pasado 26 de diciembre en un barco en aguas cerca del Parque Nacional de Komodo, con dos niños de 9 y 10 años aún desaparecidos, mientras dos personas sobrevivieron y dos cadáveres han sido recuperados.

Una de las supervivientes es Andrea Ortuño, madre tanto de la menor rescatada como de la joven fallecida y quien contrajo recientemente matrimonio con Fernando Martín, el otro fallecido, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y cuyo cuerpo se recuperó el pasado domingo. Los dos desaparecidos son un hijo de Martín y uno de Andrea.